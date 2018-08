BenQ W1700 si aggiudica il prestigioso EISA Best Buy Projector 2018-2019

Il videoproiettore Home Cinema BenQ W1700 True 4K HDR riceverà l’importante premio europeo il 31 agosto all’IFA 2018 di Berlino

Il proiettore Home Cinema W1700 True 4K HDR di BenQ ha vinto l’EISA Best Buy Projector 2018-2019, il prestigioso premio europeo conferito dall’EISA (Expert Imaging and Sound Association) che verrà consegnato il 31 agosto 2018, primo giorno dell'IFA, durante una cerimonia ufficiale.

L’EISA è un'associazione esclusiva di oltre 50 riviste specializzate di 25 Paesi, che includono il settore della fotografia, dei dispositivi mobili, dell'hi-fi, dell'audio e dei display home theatre e dell'elettronica per l'auto. Ogni anno, gli EISA Awards celebrano i nuovi prodotti che combinano la tecnologia più avanzata con le funzionalità più ambite, il design più all’avanguardia, l'ergonomia più soddisfacente e il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il videoproiettore Home Cinema BenQ W1700 produce 8,3 milioni di pixel distinti, garantendo prestazioni 4K UHD reali. La rivoluzionaria tecnologia DLP a DMD singolo da 0,47" consente inoltre una precisione visiva assoluta e un'accuratezza dei colori impeccabile senza distorsione dell'immagine. La qualità video 4K è potenziata dal supporto HDR, che offre maggiore luminosità e gamma di contrasto con un'ottimizzazione automatica dell'immagine, ottenendone dettagli di estremo realismo. Per preservare i colori cinematografici autentici, il

W1700 utilizza il CinematicColor BenQ e la ruota colori RGB, soddisfacendo così i più alti standard di precisione cromatica dell'industria cinematografica.

La giuria dell’EISA afferma ufficialmente che "Il nuovo BenQ W1700 porta la qualità dell’UHD HDR nella videoproiezione domestica e lo fa al prezzo che in precedenza era richiesto per il semplice Full HD. Questo è possibile grazie al particolare sistema ottico utilizzato da BenQ, equipaggiato con un chip DLP Digital Micromirror Device in risoluzione Full HD, che viene spostato in quattro diverse posizioni per ogni fotogramma, dando la sensazione di immagini UHD nitide, luminose e vivaci. Capace di riprodurre colori molto fedeli, l’apparecchio è compatibile con i contenuti in 3D, per un’immersione visiva extra. Il W1700, grazie alle sue dimensioni compatte, è facile da installare e le numerose funzionalità presenti nel menu ne consentono una perfetta configurazione. Ottima via di passaggio verso la

videoproiezione UHD, il W1700 è un mix invitante di qualità e convenienza”.

“Il W1700 rende accessibile al mercato domestico la qualità visiva del cinema digitale 4K a un prezzo che fino ad ora era inimmaginabile – dichiara Giacomo Rocchi, Sales and Marketing Manager di BenQ Italy, che prosegue -. Avvicinare la tecnologia più evoluta alle persone è uno degli obiettivi che BenQ persegue da sempre, per questo il riconoscimento dell’EISA ci rende particolarmente fieri e ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione”.