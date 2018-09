Arlo Light: sicurezza per la Smart Home

Il nuovo sistema di luci LED, resistente agli agenti atmosferici e che si attiva tramite sensori di movimento, è compatibile con le videocamere Arlo, per creare una soluzione di sicurezza outdoor integrata e semplice, grazie all’installazione senza fili

ARLO Technologies, fornitore di soluzioni per la sicurezza domestica e la Smart Home, è in questi giorni a IFA 2018 con il nuovo arrivato nella famiglia Arlo: il sistema Arlo Security Light, 100% senza fili e resistente agli agenti atmosferici. Arlo Security Light, progettato per illuminare le zone esterne di case ed esercizi commerciali durante le ore notturne, è una soluzione smart che si integra con l’ecosistema Arlo già disponibile, e permette ai proprietari di ricevere una notifica quando vengono rilevati movimenti sospetti, con possibilità di gestire l’intero sistema attraverso l’App mobile Arlo.

È possibile anche connettere il proprio account Arlo a tutti i dispositivi IFTTT compatibili, in modo da rendere la sicurezza domestica ancora più smart, personalizzata ed efficiente.

Quando viene rilevato un movimento, Arlo Light comunica con le videocamere di sicurezza Arlo Smart Home HD per iniziare la registrazione e, attraverso l’applicazione Arlo, è possibile gestire e avere il totale controllo delle luci di sicurezza, con la possibilità di accendere altre luci a scelta, ricevendo email o notifiche istantanee ogni volta che le luci entrano in funzione.

Più in dettaglio il sistema Arlo Security Light – che permette agli utenti di illuminare e mettere in sicurezza le aree attorno alla propria abitazione come ingressi, cancelli, giardini, lunghi vialetti, verande, ecc – è dotato di una tecnologia altamente sensibile al movimento e può essere configurato in base agli specifici bisogni di ogni utente. Arlo Security Light può essere installata ovunque, senza il bisogno di alcun supporto professionale, grazie alle opzioni di alimentazione a batteria e all’estensione del raggio di connessione wireless attraverso un bridge di rete. Nel pack è compresa la batteria ricaricabile e rimovibile, insieme ad un kit di montaggio flessibile. È possibile acquistare separatamente il pannello solare opzionale, per garantire una funzionalità ininterrotta senza doversi preoccupare di ricaricare le batterie.

Il sistema Arlo Security Light permette di modificare i colori delle luci, attivare o disattivare il flash, modulare il raggio del fascio di luce e tanto altro ancora, funzionando come allerta o deterrente per animali e persone indesiderate. È possibile, per esempio, programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci quando si è lontani da casa, per scoraggiare eventuali intrusioni. Le luci possono essere impostate per illuminare l’area in maniera sincronizzata, individualmente o in gruppo, focalizzando così l’attenzione sul movimento causato da un’attività non prevista, nel preciso momento in cui viene rilevata da Arlo Light o altre videocamere.