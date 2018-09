NETGEAR: due nuovi switch per una maggiore potenza

I due nuovi switch Gigabit Ethernet a 52 porte offrono alle aziende ancora più controllo, sicurezza, monitoraggio e gestione da remoto, sempre e ovunque

Sono due i nuovi switch presentati da NETGEAR, fornitore di soluzioni di networking per le pmi, a IFA: gli Switch NETGEAR Insight Managed Smart Cloud GC752X e GC752XP, i primi switch Gigabit Ethernet a 52 porte con 2 porte SFP e 2 SFP + 10G con gestione Insight. Inoltre il modello GC752XP presenta 48 porte PoE + con un budget di 505W.

Tutti i prodotti NETGEAR Insight Managed sono dispositivi completamente integrati e gestibili via cloud e non richiedono hardware aggiuntivo, come cloud key, server locali, appliance VPN o proxy. Inoltre non è richiesta alcuna configurazione complessa per connettersi direttamente al cloud. A differenza di altre soluzioni cloud, i prodotti NETGEAR Insight Managed sono alternativamente configurabili in modalità standalone senza richiedere connettività al cloud per operare. Questa funzione consente a ciascun cliente di decidere quando e come utilizzare la soluzione cloud-connected e offre la possibilità di cambiare modalità a seconda della necessità.

Tutti gli switch Insight Managed Smart Cloud supportano funzionalità L2 + (anche detto L3 Lite) per ogni esigenza, da una rete semplice a una molto complessa, e sono progettate per soddisfare le necessità attuali e future di una rete completamente convergente.

NETGEAR ha inoltre aggiornato il sistema di gestione del cloud Insight con funzionalità ancora più elevate e controlli Power over Ethernet. Con la nuova soluzione di gestione Insight 5.0, le aziende possono sperimentare in maniera facile la registrazione dei dispositivi, il set up intuitivo, la gestione remota e il monitoraggio completo della loro rete.

Le nuove funzioni includono: firmware Scheduler, sicurezza migliorata con l’Autenticazione a 2 Fattori e supporto In-App migliorato per fornire un facile accesso alla knowledge base NETGEAR e guardare i video tutorial direttamente attraverso l'app Insight, per una risoluzione immediata dei problemi e risparmio di tempo.

La soluzione di gestione di NETGEAR Insight ha due piani di abbonamento: Insight Basic solo per l'app Insight e Insight Premium per l'app Insight e il portale Insight Cloud con funzionalità avanzate aggiuntive. Ogni switch Insight Smart Cloud include una prova gratuita di 7 giorni di Insight Premium, con Insight Cloud Portal.