Disponibili le memorie Crucial DIMM Registered DDR4 2933 MT/s

La maggiore velocità del modulo aiuta a raggiungere prestazioni di sistema ottimali ed efficienza nei data center

Crucial, specialista nel settore delle memorie e dello storage, ha reso disponibili nuovi moduli DIMM registered DDR4 2933 MT/s, che si aggiungono al portfolio di memorie per server. Progettati per far girare i server alla massima potenza e al massimo dell’efficienza in supporto alla famiglia di processori di nuova generazione Xeon di Intel, i nuovi moduli RDIMM consentono agli utenti di trarre il massimo dalle loro infrastrutture server.

“I nostri RDIMM DDR4 2933 MT/s sono progettati per offrire la velocità necessaria ad aumentare al massimo il throughput di memoria nei server di nuova generazione – afferma Teresa Kelley, VP & GM, Micron Consumer Products Group -. Nei moderni data center girano applicazioni che utilizzano grandi quantità di memoria e che richiedono un alto grado di prestazioni del sistema: i nostri nuovi moduli RDIMM sono stati progettati proprio per raggiungere questo nuovo livello di performance”.

I RDIMM Crucial 2933 MT/s sono progettati per le principali piattaforme server, compatibili con sistemi e garanzie di produttori originali, e supportati da una garanzia a vita limitata. Con densità di modulo fino a 32 GB e velocità fino a 2933 MT/s, i RDIMM Crucial DDR4 sonodisponibili per l’acquisto su it.crucial.com e attraverso i partner globali.