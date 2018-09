Lenovo: la famiglia Yoga ‘si allarga’

Nuovi modelli del famoso 2-in-1 presentati ad IFA 2018

Durante IFA Lenovo ha presentato anche gli ultimi nati in casa Yoga, i laptop studiati per un’esperienza particolarmente immersiva. Punta di diamante della gamma di laptop consumer 2-in-1 è Yoga C930, dotato di processori Intel Core di ottava generazione e con a bordo un innovativo altoparlante rotante (perché alloggiato proprio nella cerniera del convertibile) con Dolby Atmos Speaker System. Yoga C930 supporta inoltre Dolby Vision HDR per una resa più brillante delle immagini. Yoga C930 è dotato di una penna integrata che si ricarica nel proprio scompartimento, per un utilizzo intuitivo. I microfoni a lunga portata consentono a Cortana e Alexa, installate su Yoga C930, di riconosce i comandi vocali a una distanza fino a 4 metri, anche in modalità standby.

Il nuovo Yoga Book C930 è invece il primo laptop a doppio display al mondo dotato di E Ink per trasformare il modo di intendere la produttività in movimento. Lo schermo versatile E Ink diventa infatti una tastiera dinamica personalizzabile con il supporto di molteplici lingue, una “carta digitale” per gli appunti e anche un eReader, disponibile premendo un pulsante. Tutto questo in ambiente Windows 10, con le prestazioni dei processori Intel Core e in un formato ultrasottile e ultraleggero con un’ottima durata della batteria.

Nella sua veste di primo dispositivo disponibile in commercio basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 850 Mobile Compute, poi, il leggero e sottile Yoga C630 WOS riunisce la potenza e la produttività di un laptop Windows 10 con la mobilità sempre connessa di uno smartphone. Creato per utenti sempre in movimento, offre una connettività LTE Advanced Pro integrata, e fino a 25 ore di playback video in locale.