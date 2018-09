Centro Computer consolida la partnership con Granarolo potenziando le sale conferenze virtuali firmate Logitech

Con le SmartDock per Skype Room Systems di Logitech si semplifica la collaborazione video, si riducono i costi di spostamento delle persone e si soddisfano le esigenze dei più dinamici ambienti di lavoro in Granarolo

Centro Computer, società di consulenza specializzata in prodotti, servizi e soluzioni IT per le aziende, consolida la partnership con Granarolo, uno dei principali operatori agro-industriali del Paese, offrendo gli apparati per le sale di video conferenza Logitech che, abbinati alla piattaforma Skype for Business, abilitano i moderni spazi per la video collaboration. La soluzione implementata da Centro Computer prevede le Logitech SmartDock con l’utilizzo dell’applicazione Skype Room Systems in aggiunta alle lavagne digitali Microsoft Surface Hub.

Il Gruppo Granarolo è oggi il più importante produttore di latte in Italia e offre una vasta gamma di prodotti in ambito lattiero-caseario e non (pasta, prosciutto di Parma, …) in Italia e all’estero. Il sogno di una filiera del latte di eccellenza nasce 60 anni fa, con la fondazione della cooperativa che sarebbe diventata il Consorzio Granlatte, la più grande realtà di produttori di latte in Italia. Proprio questa, attraverso un processo di crescita e acquisizioni, ha dato vita al Gruppo Granarolo. E’ l’unica filiera italiana basata su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo è controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori produttori locali.

I numeri del Gruppo: 18 stabilimenti produttivi in Italia, 7 stabilimenti all’estero, 8,5 milioni di quintali di latte lavorato all’anno, 19 nuovi prodotti messi sul mercato negli ultimi due anni, 2.900 dipendenti nel mondo che utilizzano 1.500 PC. Oggi, il Gruppo Granarolo continua la crescita per raggiungere nuovi obbiettivi ed entrare in nuovi mercati ad alto potenziale, consentendo alle aziende della filiera di diventare il Gruppo di riferimento all’estero per i prodotti agroalimentari italiani e consolidare ulteriormente la leadership nei settori core.

Per soddisfare al meglio le esigenze legate alla distribuzione territoriale in più sedi dei dipendenti, Granarolo ha avuto la necessità di fornire loro delle Huddle Room, veri e propri spazi virtuali, dove potersi incontrare in audio e video conferenza senza doversi necessariamente spostare fisicamente. Si tratta di nuovi ambienti essenziali per implementare strategie di comunicazione e collaborazione ottimali perché permettono in uno spazio fisico ridotto (non più di 10-12 mq per piccoli gruppi da 3 a 5 persone) una cooperazione efficiente tra i collaboratori e anche con i clienti.

Nonostante la produttività riscontrata nell’utilizzo di questi ambienti innovativi sia conveniente dal punto di vista economico e, nello stesso tempo, favorisca l’ottimizzazione dello spazio disponibile, sono ancora poche le società che hanno provveduto alla creazione delle sale conferenze virtuali. Granarolo è certamente una delle prime aziende ad aver deciso di migliorare ulteriormente le strategie di comunicazione e collaborazione dei dipendenti richiedendo il supporto a Centro Computer, con cui ha una solida partnership da anni.

Centro Computer infatti, ha già fornito a Granarolo le innovative soluzioni di networking, per poi affermarsi come gestore dell’infrastruttura Microsoft del Gruppo. Negli anni il partner ha collaborato alla realizzazione del progetto di Unified Communication ed Enterprise Voice, implementato in ambiente Microsoft Skype for Business, il sistema che assicura collaborazioni e riunioni professionali perfettamente integrate con le applicazioni di Microsoft Office 365.

“Abbiamo collaborato bene con Centro Computer in questi quattro anni – sottolinea Fabrizio Bracco, Responsabile Infrastrutture Tecnologiche di Granarolo – e dopo aver introdotto con ottimi risultati i nuovi sistemi di UC per il board e per tutti i collaboratori, assicurando poi l’integrazione di Skype Consumer con le piattaforme Microsoft presenti in azienda, era indispensabile l’evoluzione verso le Huddle Room. Oggi, offriamo agli utenti nuovi modelli di utilizzo, che soddisfano le esigenze dei più moderni ambienti di lavoro e Centro Computer ha risposto alle nostre aspettative con la soluzione basata sulla console Logitech SmartDock, che consente la partecipazione immediata alla video conferenza senza collegare cavi o costringere l'utente all'utilizzo del proprio PC per effettuare il setup. Di riflesso, il ROI è praticamente immediato senza necessità di assistenza del personale IT e senza complicate e lunghe attese per l’installazione dei vari apparati.”