Smartphone: Motorola lancia motorola one

Un dispositivo Android One sicuro e intelligente

Un nuovo smartphone entra nella famiglia Motorola: motorola one. Questo dispositivo Android One ti offre l’esperienza Android che ami, aggiornamenti di sicurezza per la durata di tre anni, una fotocamera intelligente che ti permette di più grazie a Google Lens integrata nella fotocamera e permette, ad esempio, di riconoscere il testo, cercare le ricette, tradurre parole ecc. E’ inoltre possibile avere a disposizione nel cloud uno spazio illimitato per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione tramite Google Foto.

Utilizzando la tua voce con Google Assistant, si possono effettuare chiamate, cercare risposte e guardare video su YouTube.

Dal punto di vista della sicurezza con Android One motorola one riceve due aggiornamenti per il più recente sistema operativo Android OS e offre la massima tranquillità con Google Play Protect e aggiornamenti mensili della patch di sicurezza per la durata di tre anni. Il nuovo smartphone elimina poi le app preinstallate per fare spazio al sistema operativo Android OS e alle “moto experience”.

motorola one sarà tra i primi smartphone ad aggiornarsi ad Android 9 Pie (Android P) subito dopo il lancio.

Un corpo in vetro moderno e curvo contiene l’ampio display Max Vision HD+ da 5,9" in 19:9. La fotocamera è doppia: una fotocamera intelligente da 13MP e fotocamera frontale da 8MP. Con Google Lens basata su AI, puoi interagire con il mondo che ti circonda semplicemente utilizzando la fotocamera. Per esempio, scattando una foto a un cane per strada, Google ti aiuterà a scoprire la sua razza.

Il processore a bordo è octa-core Qualcomm Snapdragon 625 da 2.0 GHz.