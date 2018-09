Epson a IFA: videoproiettori, stampanti, multifunzioni e AR in mostra

Prodotti pensati per semplificare la vita delle persone

Epson ha scelto IFA per presentare nuovi modelli di videoproiettori, stampanti e multifunzione particolarmente adatti alle persone e alle famiglie che desiderano una casa moderna, con soluzioni tecnologiche sofisticate eppure facili da usare. Viene inoltre presentata un'applicazione che consente il controllo dei droni utilizzando gli occhiali a realtà aumentata Moverio BT-300.

PRO-UHD: proiettori per l'Home Cinema

Sono tre i nuovi modelli Epson che entusiasmeranno gli appassionati di cinema: EH-TW7400, EH-TW9400, EH-TW9400W sono convenienti, possiedono ampia connettività e semplicità di installazione, e permettono alle persone di apprezzare appieno tutta la qualità dei contenuti 4K su grande schermo (fino a 300 pollici).

Epson ha raggruppato le sue avanzate tecnologie visive nel termine PRO-UHD, in modo da identificare più facilmente le eccezionali capacità di visualizzazione offerte da questi modelli. Per offrire l'elevata qualità delle immagini, questi videoproiettori PRO-UHD presentano un rapporto di contrasto dinamico fino a 1.200.000:1, tecnologia 4K Enhancement, tecnologia 3LCD, supporto Full HD, UHD BD e HDR. Sulla scia del successo dei modelli precedenti, gli EH-TW9400/W sono in grado di gestire tutti i dispositivi in ingresso con tecnologia 4K.

Ogni funzionalità aggiunge valore reale all'esperienza PRO-UHD. La tecnologia 3LCD permette di evitare il fastidioso "effetto arcobaleno" e assicura colori brillanti grazie alla resa ugualmente luminosa del bianco e dei colori fino a 2.600 lumen. Il supporto HDR offre dettagli più nitidi e maggiore profondità, per colori naturali e brillanti al tempo stesso. La gamma cromatica estremamente ampia aumenta la gamma di colori realistici, mentre l'elevato rapporto di contrasto (fino a 1.200.000:1) garantisce neri intensi per dettagli definiti anche nelle ombre. Anche le scene d'azione più movimentate rimangono nitidissime grazie alla funzione Frame Interpolation e alla tecnologia Detail Enhancement.

Anche se la tecnologia è complessa, i videoproiettori sono straordinariamente semplici da configurare. Le ottiche motorizzate includono zoom ottico 2.1x, messa a fuoco motorizzata e uno scorrimento della lente motorizzato di ±96,3% in verticale e ±47,1% in orizzontale. Questi sistemi sono progettati per il normale utilizzo con una lunga durata della lampada: ciò permette di guardare film su grande schermo ogni giorno per i prossimi sette anni, senza necessità di sostituire la lampada.

Stampanti e multifunzione per la casa

Un altro punto focale dello stand Epson all'IFA sono le soluzioni di stampa per la famiglia, i professionisti e i piccoli uffici.

La serie EcoTank è ben conosciuta per i suoi capienti serbatoi ricaricabili che riducono le ricariche al minimo e abbassano mediamente del 90% il costo dell'inchiostro, stampando fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori da un solo set di flaconi di inchiostro ad alta capacità. Oggi viene ampliata con i modelli EcoTank ET-2710 ed ET-2711, per dare ad ancora più persone la possibilità di risparmiare, beneficiando del concetto di serbatoi di inchiostro a basso costo. E della possibilità di stampare con facilità da smartphone e tablet grazie a soluzioni di connettività flessibili, tra cui Wi-Fi, Wi-Fi Direct e le app Epson gratuite e compatibili, iPrint e Creative Print.

La linea Expression Premium si arricchisce di due nuovi modelli: XP-6100 e XP-7100, che rappresentano la scelta ideale per le famiglie che desiderano una stampante elegante e altamente funzionale. Questi multifunzione compatti sono ottimi per produrre fotografie di alta qualità e documenti nitidi, oltre a essere economici grazie alla stampa fronte/retro e alle cartucce di inchiostro separate. Scansione e stampa wireless sono semplici: i computer possono collegarsi tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct, mentre gli smartphone e i tablet possono anche utilizzare le app Epson gratuite compatibili iPrint e Creative Print. Per la prima volta nella gamma Expression Premium, XP-7100 offre inoltre un alimentatore automatico di documenti fronte/retro per la scansione e la copia di più pagine.

Realtà aumentata

Le soluzioni Epson per la Realtà Aumentata si basano sugli smartglass della famiglia Moverio, composta di vari modelli adatti all'uso nell'intrattenimento così come in aree professionali quali il sistema sanitario, il mondo ingegneristico, fino al pilotaggio dei droni commerciali.

A IFA i visitatori possono assistere l'applicazione permette un controllo semplice e intuitivo dei droni con Moverio BT-300.

Sono esposti anche i Moverio BT-35E, progettati specificatamente per le applicazioni commerciali. Grazie alla struttura resistente e alle funzionalità studiate per il massimo comfort, possono essere indossati ripetutamente, comodamente e a lungo da più persone, indipendentemente dalla loro costituzione, dalla taglia o dall'uso di occhiali.