Il grande formato di Canon è per i settori AEC&M

La nuova serie Océ ColorWave 3000 soddisfa le esigenze di architettura, ingegneria, edilizia e industria manifatturiera

Canon Océ ColorWave 3000 è una serie di stampanti di grande formato per applicazioni CAD, GIS e grafiche temporanee da esterno, a breve disponibile sul mercato.

Declinata nei modelli Océ ColorWave 3500 e Océ ColorWave 3700, l’ultima nata soddisfa i requisiti di stampa dei settori AEC&M (architettura, ingegneria, edilizia e industria manifatturiera) e corporate offrendo ai clienti la flessibilità necessaria per realizzare un numero ancora maggiore di applicazioni.

Parliamo di documenti tecnici in bianco e nero, disegni, mappe e grafica a colori di breve durata per interni o per esterni, come poster e banner avvolgibili, per i quali la serie Océ ColorWave 3000 permette di coprire la produzione di medio volume risparmiando tempo e realizzando quindi ritorni più rapidi sugli investimenti.

Nello specifico, le nuove stampanti si affidano alla tecnologia Océ CrystalPoint, che da ormai dieci anni combina le migliori caratteristiche della stampa toner e inkjet nel sistema Océ TonerPearl e beneficia della tecnologia Océ PAINT, che consente di prevenire i malfunzionamenti degli ugelli e ottenere una qualità di stampa prevedibile e costante, riducendo così il tempo dedicato alla manutenzione giornaliera.

Software, supporto, capienza

La stampante Océ ColorWave 3500 ha una capienza massima di carta di quattro bobine e passa in automatico da un supporto all’altro per garantire una produzione rapida. La stampante Océ ColorWave 3700 ha una capienza massima di carta di sei bobine, copre fino a 1200 metri e può stampare 368 m² di poster al giorno in modalità Fast.

Grazie al software Océ ClearConnect, la serie Océ ColorWave 3000 aiuta le aziende a gestire i lavori di stampa più complessi con un’interfaccia flessibile e intuitiva per l’invio di file alla stampante.

Per evitare errori e ritardi, poi, il sistema Océ Publisher Select consente di visualizzare un’anteprima dei lavori di stampa. Inoltre, Océ Print Assistant suggerisce la modalità di stampa migliore per il lavoro da svolgere e individua i requisiti adatti del supporto: in questo modo la stampante passa alla bobina giusta senza bisogno di interventi manuali.

I modelli Océ Folder Express 3011, Océ Folder Professional 6011/6013 e Océ Stacker Select rappresentano una soluzione compatta di stampa, impilatura e piegatura automatiche per ambienti lavorativi in cui la rapidità è essenziale.

Non solo applicazioni tecniche

La serie Océ ColorWave 3000, con la sua semplicità d’uso, offre servizi e applicazioni che vanno ben oltre i disegni tecnici in bianco e nero. Questa nuovo gamma rende possibili volumi di lavoro e qualità superiori.

La stampante Océ ColorWave 3700, in particolare, può stampare con circa 40 supporti diversi, per uno spessore massimo di 800 μm. La distanza tra il supporto e la testina di stampa viene regolata in automatico grazie alla tecnologia Océ MediaSense: questo permette di usare una gamma ancora maggiore di supporti, fra cui la carta non patinata.