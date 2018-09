Customer service on-site General Computer per i clienti Syneto

L’intesa porta sul mercato italiano innovazione di prodotto e un servizio d’eccellenza di assistenza on-site

Lo specialista europeo di infrastrutture IT iperconvergenti con Data Recovery integrato Syneto ha annunciato una nuova importante partnership con General Computer Italia, provider Made in Italy di soluzioni e servizi avanzati per i sistemi informativi aziendali.

Per differenziarsi sul mercato IT odierno, infatti, l’offerta del prodotto, per quanto eccellente sia, non può più bastare: serve una customer service di qualità.

Da qui un accordo strategico per creare una soluzione a valore per le aziende che unisca la tecnologia avanzata della gamma di soluzioni HYPERSeries di Syneto, con un servizio di assistenza e manutenzione on site di alto livello, offerto dall’azienda di Lacchiarella e capillarmente distribuito su tutto il territorio nazionale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Vadim Comanescu, CEO di Syneto: «Le novità che abbiamo presentato quest’anno sono molte, tra cui l’ultima innovazione software OS4 e i nuovi modelli HYPERSeries. Ora il cerchio si chiude con questo accordo, molto importante per noi perché rappresenta il tassello mancante per essere ancora più competitivi sul mercato. Da ora in poi, infatti, potremo garantire un valore aggiunto ai nostri clienti, non solo come partner tecnologico con la fornitura di soluzioni hardware e software avanzate, ma anche tramite un servizio di customer service on-site di qualità in tutta Italia».

Proprio General Computer Italia, con la sua esperienza consolidata di oltre vent’anni nell’ambito dei servizi per le aziende, punta su una strategia di sviluppo che passi anche attraverso partnership di valore con realtà tecnologicamente evolute e molto dinamiche dal punto di vista commerciale, come Syneto.