Un nuovo distributore a valore per i prodotti industriali di Fluke

L’accordo di distribuzione che apre le porte dei partner élite a Microlease è valido anche per l’Italia

Microlease è stata selezionata come distributore autorizzato a valore aggiunto per la gamma di prodotti industriali Fluke.

L’accordo, valido per il Regno Unito, l’Italia e la Germania, consentirà a clienti nuovi ed esistenti di valutare, acquistare, finanziare e noleggiare gli strumenti Fluke presso Microlease.

In quanto distributore autorizzato, quest’ultimo dispone ora di specialisti Fluke certificati in grado di offrire un’assistenza tecnica avanzata sul portfolio di prodotti industriali, fungendo da punto di contatto unico per richieste sui prodotti e come riferimento principale per acquisti, noleggi, leasing o dimostrazioni.

Come sottolineato da Peter Collingwood, CEO di Microlease per l’Europa: «La possibilità di acquistare apparecchiature di test Fluke direttamente da noi usufruendo della nostra ineguagliabile gamma di soluzioni finanziarie, tra cui il tradizionale acquisto, opzioni di leasing e noleggio flessibili, dovrebbe essere accolta a braccia aperte dai nostri clienti e dal mercato in generale».

L’offerta vale sia per le termocamere sia per gli analizzatori della qualità della potenza elettrica di Fluke, che continua a mettere a disposizione del mercato un’ampia selezione di apparecchiature di test, anche portatili. Gli strumenti a sicurezza intrinseca includono tester di isolamento, mentre una vasta gamma di strumenti per la calibrazione garantisce la conformità agli standard internazionali. Le soluzioni di termografia racchiudono la funzione di analisi della qualità della potenza elettrica, mentre prodotti innovativi quali Fluke Connect forniscono il software e gli strumenti wireless necessari per entrare nel vivo dell'era Internet of Things (IoT).

Come evidenziato in un comunicato stampa, il vantaggio addizionale offerto da Microlease sarà la disponibilità di soluzioni finanziarie adatte a ogni cliente, per qualsiasi periodo e alla portata di tutti.