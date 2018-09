Video over IP Sony per l’Ospedale Universitario di Rotterdam

By

L’ospedale Franciscus Gasthuis & Vlietland ha installato NUCLeUS in 18 sale operatorie

L’ospedale Franciscus Gasthuis & Vlietland ha scelto la piattaforma video-over-IP NUCLeUS di Sony per migliorare il workflow di imaging chirurgico nelle sue diciotto sale operatorie.

La piattaforma video-over-IP di Sony, che semplifica il workflow di imaging chirurgico per il personale di sala operatoria, sarà installata su un arco temporale di due anni da AVEX, partner Sony specializzato nell’integrazione con sede nei Paesi Bassi.

Grazie a NUCLeUS il personale della sala operatoria sarà in grado di controllare il routing, la registrazione e la distribuzione di video ad alta definizione da videocamere endoscopiche e da altre fonti di imaging chirurgico.

Installati presso le sale operatorie situate nelle due sedi principali dell'ospedale a Gasthuis e Vlietland, nella periferia di Rotterdam, i sistemi permetteranno di visualizzare i contenuti sui display in sala operatoria e trasmessi in streaming ad altre sale operatorie, uffici dei medici, ambulatori e auditorium in qualsiasi punto del campus.

NUCLeUS si integra perfettamente con le piattaforme informative e di comunicazione per il paziente EPD e PACS del Franciscus Gasthuis & Vlietland. Il sistema è inoltre dotato di un’app di correzione rotazione, che garantisce che i video registrati con videocamere endoscopiche in sala operatoria appaiano sempre in maniera corretta mentre il chirurgo opera.