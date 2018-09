Scansioni senza computer con il nuovo scanner PFU fi-7300NX

Fujitsu estende la sua gamma fi con un potente scanner che si collega direttamente ai sistemi client

Si chiama fi-7300NX ed è disponibile al prezzo di 1.295 euro l’ultimo modello di scanner della serie fi messa a punto da PFU per rispondere alle esigenze di business in evoluzione.

Dotato di PaperStream NX Manager, un nuovo software server-side progettato per centralizzare la gestione e ridurre i costi operativi, l’ultimo nato può operare senza doversi connettere a un computer locale, permettendo agli utenti di effettuare il login con autenticazione NFC e di selezionare lavori personalizzati da un menu.

L’obiettivo è fornire acquisizioni di rete flessibili e a costi contenuti per aziende con gruppi di utenti distribuiti e necessità di effettuare scansioni.

Nello specifico, la soluzione fi-7300NX permette:

• Scansioni senza computer: I documenti possono essere scansionati e salvati senza alcuna necessità di un computer locale. Gli utenti possono effettuare il login allo scanner utilizzando l’autenticazione NFC3 o le credenziali (user e password) e selezionare da un menu le proprie attività tramite touch screen fi-7300NX. I menu di lavoro vengono visualizzati dopo l’autenticazione e garantiscono una data entry decentralizzata efficiente e sicura a ogni utente.

• Scansioni da smart device verso ogni piattaforma aziendale: il nuovo PaperStream NX Manager permette agli utenti di effettuare scansioni da applicazioni mobili o web aperte su un dispositivo smart o terminali thin client. Un’integrazione trasparente nei sistemi client permette l’utilizzo di differenti dispositivi.

• Scansione sicura dei documenti: La necessità per ogni utente di autenticarsi significa che il percorso di ogni documento scansito per la sua processazione può essere controllato strettamente e reso sicuro tramite policy.

Concludono il quadro dell’ultima arrivata costi operativi ridotti grazie a una gestione centralizzata, un touch screen 4.3’’ per scansioni intuitive e verifiche di dati in formato thumbnail, e una velocità di scansione a una velocità di 60 ppm/120 ipm per documenti in formato A4*. I documenti piegati a metà e le copie carbone possono essere facilmente scansionati con la modalità Manual Feed Mode.