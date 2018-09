Funzionalità di connessione aggiuntive con il nuovo Cat B35 Smart 4G

L’ultimo telefono cellulare rugged di Cat phones è abilitato al 4G per chiamate, messaggi, navigazione internet e app

Cat phones ha annunciato Cat B35, un telefono cellulare rugged con batteria a lunga durata progettato per l’utilizzo nei contesti più difficili, ideale per chiunque necessiti di una comunicazione vocale e testuale affidabile.

A prova di caduta, resistente alla polvere e impermeabile, Cat B35 funziona su reti 4G LTE, con supporto per VoLTE e VoWiFi e integra tutti i servizi connessi, tra cui e-mail, social media, mappe, ricerca e Google Assistant.

Come tutti i dispositivi Cat, il Cat B35 è rugged, resistente e testato in condizioni estreme. Certificato IP68, è impermeabile fino a 1,2 m per un massimo di 35 minuti, è testato per resistere a cadute ripetute da 1,8 m su cemento, a prova di polvere e di temperature estreme. Ha anche una batteria ad ampia capacità da 2300mAh che fornisce fino a 12 ore in conversazione e 30 giorni in standby.

Come dichiarato in una nota ufficiale da Peter Stephens, CEO di Bullit Group: «Cat B35 rappresenta un importante arricchimento del nostro portfolio, che avvicina le funzionalità 4G ad un nuovo pubblico. Il settore rugged è, infatti, osservato con sempre maggiore attenzione da aziende e privati alla ricerca di soluzioni per evitare costi elevati di riparazione e problemi di funzionalità. Con le sue nuove funzionalità 4G aggiuntive, Cat B35 consente a un nuovo pubblico l’accesso ai servizi connessi».

Il nuovo feature phone B35 4G ha un prezzo consigliato di 109 euro e sarà disponibile entro la fine del mese di settembre su www.catphones.com/it e presso i principali operatori e rivenditori europei autorizzati.