Ricoh alla Climate Week di New York City

Jake Yamashita, Presidente e CEO di Ricoh Company, interverrà come relatore alla Climate Week di NYC che avrà luogo dal 24 al 30 settembre 2018

New York City, nella settimana tra il 24 e il 30 settembre 2018, ospiterà la Climate Week, uno dei principali summit internazionali dedicati ai cambiamenti climatici.

Jake Yamashita, Presidente e CEO di Ricoh Company, darà il proprio contributo all’incontro con un keynote speech. Insieme ai business leader di altre aziende, tra cui Bloomberg, Microsoft e ZipCar, Jake Yamashita illustrerà in che modo Ricoh stia operando per contrastare i cambiamenti climatici, soffermandosi sui risultati concreti fino ad ora ottenuti.

Giunta alla decima edizione consecutiva, la Climate Week NYC è organizzata da The Climate Group, associazione no-profit internazionale che riunisce aziende ed enti governativi che collaborano per riuscire a mantenere il riscaldamento globale sotto i 2°C.

“Ricoh – spiega Jake Yamashita – punta a raggiungere l’eccellenza, a migliorare la qualità della vita delle persone e a promuovere la sostenibilità. Questo impegno non è per noi nuovo e, infatti, era già parte integrante della visione globale del nostro fondatore, Kiyoshi Ichimura. Ricoh guarda al futuro concentrandosi sempre più sulla responsabilità verso l’ambiente, come anche sulla volontà di aiutare le aziende a lavorare in modo più smart. Sono orgoglioso di condividere a New York la nostra lunga eredità sostenibile e di ascoltare le esperienze di altre organizzazioni”.

Ricoh supporta le aziende di tutto il mondo nel raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità. Inoltre, per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Ricoh sta sviluppando piani ed azioni in relazione ad otto di questi obiettivi per quanto riguarda ad esempio energia pulita, produzione responsabile e prevenzione dei cambiamenti climatici. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la popolazione globale raggiungerà i 9 miliardi di persone. La Climate Week sarà per Jake Yamashita un’importante occasione per condividere le azioni concrete intraprese da Ricoh non solo in Giappone, ma in tutto il mondo con l’obiettivo di raggiungere traguardi rilevanti nell’ambito della sostenibilità.