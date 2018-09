Da VoipVoice nuove strategie per diffondere il VoIp in Italia

Il primo Provider VoIP Business Oriented in Italia ha ampliato il raggio di interoperabilità delle sue tecnologie e la lista dei VAD a disposizione dei partner

Nuove sinergie per arricchire ulteriormente il mercato delle UCC. Le ha annunciate VoipVoice che, da inizio 2018, ha raggiunto l’interoperabilità tecnica delle proprie linee con quattro produttori di rilievo internazionale, come Fanvil, Innovaphone, Mediatrix e Polycom.

Parliamo di IP- phone, gateway e IP-PBX protagonisti nel panorama delle soluzioni hardware VoIP e che da adesso, grazie all’interoperabilità raggiunta, potranno essere utilizzati dai system integrator e installatori partner VoipVoice per configurare le linee VoipVoice.

Per la competitività dei partner che scelgono di proporre ai propri clienti soluzioni VoIP eccellenti in termini di prestazioni e stabilità, il primo Provider VoIP Business Oriented in Italia ha delineato nuovi Accordi Quadro con alcuni tra i principali distributori a valore aggiunto di hardware VoIP in Italia.

Tra loro spiccano Asit, Distrilan, Meta Telecomunicazioni, Nextmedia, Sintel e ciascuno permetterà di accedere a un listino riservato contenente specifiche scontistiche sui prodotti dei principali brand che supportano il VoIP e che vantano la certificazione di interoperabilità con VoipVoice.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Simone Terreni, Managing Director VoipVoice: «Il nostro lavoro consiste nel diffondere in maniera più capillare possibile il VoIP in Italia e nel digitalizzare le aziende italiane e per questo abbiamo bisogno di delineare, sempre più, nuove collaborazioni con tutte quelle realtà che, come noi, credono nel VoIP come opportunità di rivoluzione delle TLC e come cambiamento necessario per essere al passo con la tecnologia. Per questo abbiamo scelto sia di attestare l’interoperabilità e la compatibilità delle nostre linee con brand che rappresentano il meglio in termini di qualità e costi, sia di offrire, tramite i distributori, nuove occasioni di investimento per i nostri partner. Siamo sicuri che in questo modo daremo una forte spinta al nostro settore».

Una ricca roadmap per l’autunno “caldo” di VoipVoice

Tutte le nuove collaborazioni troveranno attuazione anche nella realizzazione di eventi congiunti, dai training tecnici e workshop commerciali ai Webinar della VoIP Academy E-Learning, la formazione online di VoipVoice specifica sul VoIP.