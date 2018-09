Appuntamento il 25 settembre con il nuovo Epson Roadshow 2018

Partirà da Milano e si snoderà in otto tappe in tutto il nuovo evento itinerante dedicato ai partner

Otto eventi in tutto sul territorio messi a punto con l’obiettivo di analizzare i nuovi trend di mercato e mostrare i nuovi prodotti, contestualizzandoli in specifiche aree dimostrative.

Li ha ideati Epson, da sempre attenta al rapporto con la sua rete di vendita alla quale è dedicato il nuovo Epson Roadshow 2018, che partirà il 25 settembre a Milano per concludersi il 18 ottobre a Bologna.

Pensati per aggiornare il canale andando il più possibile vicino alle loro realtà, gli incontri saranno occasione per presentare e analizzare i nuovi trend di mercato, oltre che per permettere ai rivenditori di vedere in azione i nuovi prodotti Epson all’interno di specifiche aree dimostrative. I partner, inoltre, avranno l’opportunità di interagire con gli specialisti di prodotto e con i funzionari di vendita, che saranno disponibili per illustrare le ultime novità e rispondere alle domande.

La formula per gli incontri Epson Roadshow 2018 è open house: ciascun evento durerà dalle 10 alle 17, con una presentazione dei nuovi prodotti replicata al mattino alle 11 e al pomeriggio alle 15.

Sarà allestita anche un’ampia zona espositiva suddivisa in cinque aree tematiche: Corporate, Education, Retail, AVPRO Lab e Area Partner, nella quale saranno presenti le migliori soluzioni software per la gestione documentale e il parco stampanti.

Come riferito in una nota ufficiale da Flavio Attramini, Head of Business Sales di Epson Italia: «Da sempre Epson opera sul territorio solo attraverso il canale indiretto, che è quindi per noi un asset importantissimo. Per questo motivo, il Business Partner Roadshow non solo ha l’obiettivo di aggiornare i partner sulle nostre ultime novità, ma anche di avvicinarci il più possibile alle loro realtà e supportare l’attività di vendita creando una relazione ancora più stretta».

Di seguito, il calendario degli incontri previsti a Epson Roadshow 2018:

25 settembre Pero (MI), Atahotel Expo Fiera

27 settembre Pacengo di Lazise (VR), Hotel Parchi del Garda

2 ottobre Bari, Parco dei Principi Hotel

4 ottobre Caserta, Golden Tulip Plaza Caserta

8 ottobre Roma, A.Roma Lifestyle Hotel

11 ottobre Lido di Camaiore (LU), Una Hotel Versilia

16 ottobre Mogliano Veneto (TV), Doubletree by Hilton Venice – North

18 ottobre Funo di Argelato (BO), Museo Lamborghini

Per ulteriori informazioni sugli eventi, cliccate QUI.