Con Socomec Mastery l’UPS si fa smart

Con gli UPS Masterys Socomec combina le tecnologie smart per prestazioni ineguagliabili in termini di affidabilità e livello di servizio

Socomec torna ad accendere i riflettori su UPS Masterys, il gruppo di continuità di quarta generazione più intelligente di sempre. In grado di unire il mondo dell’alimentazione sicura e la rivoluzione digitale per semplificare gli impianti UPS e migliorarne le prestazioni, questa evoluzione è basata sulla collaudata tecnologia Masterys, una soluzione UPS che ha protetto efficacemente l’alimentazione di applicazioni critiche in tutto il mondo fin dal 2004.

Con più di 90.000 unità sul campo, Masterys è riconosciuto come un sistema dalle prestazioni elevate ed estremamente affidabile che ha conquistato la fiducia, l’approvazione e la certificazione degli utenti più esigenti. Nello sviluppo di questo sistema di nuova generazione, Socomec ha tratto ispirazione dalla trasformazione digitale, ripensando il modo in cui i prodotti vengono progettati e realizzati, ottenendo risultati sorprendenti.

Un nuovo approccio intelligente

Integrando tecnologie smart in un’infrastruttura elettrica, il sistema Masterys di Socomec consente agli utenti di ridurre i consumi di energia, i costi e le emissioni e di utilizzare le risorse in maniera più efficiente. L’installazione e la messa in servizio degli UPS sono fondamentali per garantirne il corretto funzionamento e ottimizzarne le prestazioni. Considerando il prodotto dal punto di vista degli utenti finali – e sfruttando la potenza delle più recenti tecnologie digitali e a realtà aumentata – Socomec definisce un approccio “disruptive” alle procedure di installazione degli UPS.

Da qui la proposizione di eWire, la prima app progettata specificamente per supportare l’installazione di UPS, semplificando il lavoro dell’installatore, migliorando l’affidabilità dell’alimentazione elettrica e garantendo l’esecuzione di tutti i passaggi di installazione e delle valutazioni necessarie per una corretta realizzazione dell’impianto.

Una volta terminata l’installazione, eWire guida l’operatore nell’esecuzione di controlli e verifiche, incluse le misure elettriche. Un report dettagliato viene, quindi, inviato al Centro Servizi Socomec per verifica, validazione e autorizzazione alla messa in servizio dell’impianto.

Nello specifico, il monitoraggio continuo via web delle prestazioni degli UPS Socomec da parte degli esperti, consente di rilevare tempestivamente le anomalie e di prevenire possibili malfunzionamenti attraverso servizi di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva.

Il design di Masterys rende più efficienti le procedure di riparazione: il tempo di ripristino è molto più rapido rispetto a qualsiasi UPS monolitico di generazione precedente.