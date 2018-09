Le soluzioni OKI per il retail sono di scena a Viscom 2018

Dal 18 al 20 ottobre, presso Rho Fiera Milano, la multinazionale porrà l’accento sulla sostenibilità di soluzioni a misura di negozio

OKI Europe conferma la sua presenza da protagonista a Viscom, la fiera della comunicazione visiva, di scena a Rho Fiera i prossimi 18-20 ottobre.

Qui, presso il Padiglione 12, allo Stand F39/G32, OKI Europe promette per i suoi visitatori un’esperienza coinvolgente fatta di soluzioni e tecnologie destinate a innovare la concezione di comunicazione visiva all’interno del punto vendita.

Le stampanti della serie C800 e le MFP della serie MC800 saranno tra le protagoniste dello stand OKI. Entrambe le serie sono basate sulla tecnologia di stampa toner LED proprietaria e stampano in quadricromia, con una risoluzione massima di 1.200 dpi. Ambedue sono in grado di gestire supporti fino al formato A3, con la possibilità di realizzare anche banner con dimensioni fino a 297×1.300 mm, particolarmente interessanti per la comunicazione in-store.

Le serie C800 e MC800 sono adatte a soddisfare in maniera completa le necessità di comunicazione visiva all’interno di negozi, boutique, piccole catene e franchising, con la possibilità di coniugare qualità, versatilità e un TCO tra i più bassi sul mercato.

Presso lo stand OKI, gli operatori della comunicazione visiva potranno, inoltre, scoprire le soluzioni per i professionisti delle graphic arts, destinate a Light Production, Wide Format e Labelling.

Ci sarà la rinomata Serie Pro con: Pro9541 e Pro9542, stampanti Digital LED SRA3 a cinque colori, Pro6410 NeonColor, stampante A4 con toner neon e la recente Pro8432WT, dispositivo per stampa A3 con toner bianco. I visitatori potranno apprezzare la pionieristica tecnologia CMYK+1 di OKI, dotata di toner bianco e neon che consentono la stampa di colori estremamente vividi e vibranti. Le tecnologie Pro realizzano una vastità di applicazioni originali, su un’ampia gamma di supporti: dagli accessori moda e abbigliamento (grazie alla stampa transfer) alla segnaletica interna ed esterna, passando per la prototipazione.

Per il segmento Wide Format saranno presenti la best seller ColorPainter M-64s e l’ultima nata, la versatile ColorPainter E-64s, entrambe con luce di stampa di 160 cm. ColorPainter E-64s è dotata di 6 canali colore (CMYK, Lc, Lm) e abbina alta risoluzione (leggibilità dei caratteri fino a 2 punti) a un range impressionante di applicazioni, su materiali come backlit, tessuto tecnico, carta da parati, mesh, PVC, banner, vinile e altri tipi di supporto.

ColorPainter M-64s offre una combinazione vincente tra costi e prestazioni. Robusta, produttiva ed estremamente affidabile, è ideale per la comunicazione visiva indoor e outdoor su supporti in PVC, pellicole adesive e carta. Grazie al modulo LCIS (Large Capacity Ink System), ColorPainter M-64s permette lavorazioni non presidiate, ottimizzando il lavoro degli operatori. Entrambe le stampanti utilizzano inchiostri OKI eco-solvent SX ad alta pigmentazione che consentono un ampio gamut, con colori estremamente vividi, intensi e duraturi anche nelle applicazioni per esterni.

A Viscom il pubblico avrà, inoltre, la possibilità di vedere all’opera la stampante per etichette di OKI. La soluzione a colori per il labelling, basata su tecnologia OKI toner LED, si rivolge a stampatori, tipografie e centri copia ma anche al crescente numero di aziende che hanno bisogno di realizzare in-house piccole e micro tirature di etichette di elevata qualità.