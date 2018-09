Denti più puliti con l’AI

Colgate presenta il suo primo spazzolino elettrico ad intelligenza artificiale integrato con una app e disponibile esclusivamente su Apple.com e negli Apple Store selezionati

E’ dotato di intelligenza artificiale il nuovo spazzolino intelligente Colgate Connect E1, studiato per consentire agli utenti di avere un riscontro in tempo reale sul modo in cui spazzolano i denti, così da ottenere una migliore pulizia per la loro salute orale.

Il nuovo dispositivo, disponibile esclusivamente su Apple.com e negli Apple Store selezionati, utilizza l’Apple ResearchKit – previo consenso degli utenti – per raccogliere dati sul metodo di spazzolamento, in modo da rendere la cura orale più smart.

“Il nostro obiettivo è semplice. Vogliamo che le persone abbiano i sorrisi più sani spazzolando i loro denti al meglio – commenta la Dottoressa Patricia Verduin, Chief Technology Officer di Colgate-Palmolive Company -. Il primo passo per migliorare lo spazzolamento è comprendere le abitudini dei consumatori quando compiono questa azione, e Apple ResearchKit ha dato prova di essere un valido strumento in tal senso.”

Il nuovo Spazzolino Intelligente Colgate Connect E1 fornisce un feedback in tempo reale per migliorare le abitudini di spazzolamento e aiutare a prevenire i problemi prima che questi inizino. Progettato con l’aiuto dei dentisti, lo spazzolino dispone di sensori per la funzione real-time e algoritmi di Intelligenza Artificiale per rilevare l’efficacia dello spazzolamento in 16 zone diverse della bocca.

Lo spazzolino dispone di connettività Bluetooth e tecnologia a vibrazione sonica ed è implementato da Kolibree – l’azienda di device smart pioniera nello sviluppo di spazzolini da denti connessi con intelligenza artificiale e sensori di movimento 3D. L’app Colgate Connect, integrata con l’Apple ResearchKit, dispone di un coach di spazzolamento 3D per creare una routine di igiene orale piacevole, incoraggiando così le migliori abitudini per effettuarlo.

Lo Spazzolino Intelligente Colgate Connect E1 è già disponibile esclusivamente su Apple.com e negli Apple Store selezionati ad un prezzo al dettaglio di euro 99,95.

La app Colgate Connect è scaricabile su IOS e Android via App Store e Google Play.