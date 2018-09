Lavoratori a contatto col pubblico: Panasonic lancia un nuovo tablet rugged da 7’’

Il Toughbook FZ-L1 è dotato di sistema operativo Android e lettore barcode integrato opzionale

Il nuovo Toughbook FZ-L1 di Panasonic è un tablet rugged Android per i lavoratori in mobilità che con il suo display da 7’’ e lettore barcode opzionale, è adatto a un’ampia gamma di applicazioni in settori come retail e hospitality, industria manifatturiera, trasporti e logistica.

In ambito retail e hospitality, il Toughbook FZ-L1 Panasonic è ideale per ordini in tempo reale, controlli dell’inventario e localizzazione delle merci; in ambito logistica, è perfetto per job routing, navigazione, gestione dell’inventario e proof of delivery. In magazzino, invece, è adatto ad attività come conferma di ritiro, gestione delle operazioni e identificazione delle merci.

Il Toughbook FZ-L1 è disponibile in versione Wi-Fi only per chi lavora all’interno, o con funzionalità voce e dati per i lavoratori sul campo. Dotato di lettore barcode integrato, è sottile e leggero (pesa circa 480g), ma sufficientemente rugged da far fronte alle necessità aziendali. Il dispositivo è basato su piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon per assicurare supporto Android a lungo termine.

Otto versioni

Il Toughbook FZ-L1 sarà disponibile in otto varianti: con o senza lettore barcode enterprise-class non angolato per codici 1D, 2D o QR, con connessione esclusivamente Wi-Fi o con Wi-Fi e 4G, e/o Google Mobile Services.

Potente ma ad alta efficienza energetica

Concepito per rispondere alle necessità dei moderni mobile worker, questo device ad elevate performance è dotato di sistema operativo Android 8.1 Oreo, con supporto ai futuri aggiornamenti ad Android 9. La CPU Qualcomm Snapdragon quad-core da 1.1GHz offre massime performance contenendo però il consumo energetico, 16GB di Flash e 2GB di RAM. Il Toughbook FZ-L1 dispone di una batteria in grado di coprire un intero turno di lavoro, con funzionalità hot swap (che consente all’utente di sostituirla senza interrompere il lavoro) e possibilità di batteria estesa opzionale.

Robustezza

Il tablet Toughbook FZ-L1 è facile da utilizzare ma resta fedele alle caratteristiche tipiche della gamma Toughbook: è progettato per rispettare gli standard militari 810G, resistere ad acqua e polvere grazie al grado di protezione IP67, sopportare cadute da un massimo di 1,5m di altezza e funzionare a temperature comprese tra -10 e +50°C.

Facilità di visualizzazione

Il display da 7’’ del Toughbook FZ-L1 offre capacità touch con input a 10 dita e film protettivo; può essere utilizzato sotto la pioggia e con i guanti o con una penna passiva opzionale. Il device dispone anche di fotocamera posteriore da 8MP per una facile registrazione dei documenti.

Ampia gamma di accessori

Come ci si aspetta da un device multi-funzione, il Toughbook FZ-L1 Panasonic è accompagnato da un ampio ecosistema di accessori disponibili al lancio, per rispondere alle necessità di differenti tipologie di forza lavoro; tra questi, cradle, cinture con fondina, set di batterie, penne stilo passive, membrane per la protezione dello schermo e caricabatterie singoli e multipli.

Gestione e sicurezza

Per offrire sicurezza e facilità di gestione, il dispositivo è compliant con Panasonic COMPASS 2.0. Panasonic COMPASS (Complete Android Security and Services) offre tutto ciò di cui le aziende hanno bisogno per implementare e gestire i dispositivi Panasonic rugged Android in sicurezza. È stato progettato per sfruttare la flessibilità offerta dal sistema operativo Android, e assicura che i dispositivi Panasonic siano business-ready in termini di applicazioni, gestione e sicurezza.

I device Panasonic dispongono inoltre di Google Mobile Services (GMS), un insieme di applicazioni e API Google che aiutano le funzionalità di supporto tra i dispositivi. Le app operano in maniera congiunta e continua per garantire una user experience soddisfacente sin dal primo utilizzo.