Due serrature diverse per i nuovi armadi di Techly Professional

La sicurezza a parete per pc proposta dal marchio 100% Made in Italy ad ambienti formativi e industriali

Per proteggere da accessi indesiderati i propri dispositivi IT, Techly Professional propone un nuovo modello di armadio di sicurezza per pc 100% Made in Italy.

Le due serrature, con chiavi diverse, risultano la soluzione ottimale per adattarsi perfettamente sia in ambito formativo che in ambienti industriali, consentendo così di proteggere i delicati dispositivi alloggiati all’interno da accessi indesiderati ma anche da polvere, sporco o altri rischi presenti in queste situazioni.

Compatto e robusto (altezza 670 mm, larghezza 620mm e profondità 304mm), questo modello di armadio a muro è stato studiato e realizzato al fine di mantenere un design semplice ed essenziale ma molto funzionale.

Il vano superiore con anta removibile dotata di finestra in vetro temperato risulta particolarmente capiente (250mm di profondità e 530mm di altezza) permettendo di alloggiare un pc con monitor fino a 22’’. La parte frontale è dotata di una staffa, larga 375mm e profonda 70mm, con attacchi VESA 50/75 e 100, per consentire l’installazione del monitor LCD.

L’interno è predisposto per l’alloggiamento di una multipresa da 10’’.

Nella parte inferiore, un vano da 125mm di altezza con porta cieca (anche questo dotato di chiusura a chiave), contiene un pratico ripiano scorrevole (260mm di profondità e 540mm di larghezza) indicato per riporre una tastiera standard, e un ripiano rotabile a scomparsa, ideale per l’utilizzo del mouse.

I pannelli laterali fissi sono dotati di feritoie per agevolare il continuo ricircolo d’aria senza diminuire il grado di sicurezza, mentre Techly Professional ha previsto anche la predisposizione per il montaggio di una ventola sul tetto in modo da evitare possibili surriscaldamenti.

I profili laterali sono pre-tranciati (65 X 40 mm) per favorire così il passaggio dei cavi. I distanziali per il fissaggio rapido a parete si trovano nel retro dei contenitori.

Questi nuovi armadi di sicurezza, presentati da Techly Professional, sono forniti già assemblati e pronti all’uso e vengono proposti in due varianti: il modello ICRLIM10 di colore grigio (RAL7035) e il modello ICRLIM10W di color bianco (RAL9016).