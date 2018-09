Rosenberger OSI premiata da Cabling Installation & Maintenance 2018 Innovators Awards Program nella categoria Cabling Media

L’azienda specializzata nel cablaggio riceve il premio per lo sviluppo di un connettore in fibra ottica a “effetto loto” con estremità in fibra auto pulente

Il connettore innovativo a “effetto loto” di Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure – Rosenberger OSI – specialista nella produzione di infrastrutture di cablaggio in fibra ottica in Europa, è stato premiato dalla giuria del premio annuale per l’installazione e la manutenzione dei cablaggi (Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards), composta da specialisti di sistemi di cablaggio e comunicazione, progettisti, sviluppatori e manager con una vasta esperienza professionale nel settore.

L’azienda ha ricevuto il Platinum Level Award per lo sviluppo di un connettore rivoluzionario in fibra ottica avente estremità in fibra repellente lo sporco, con caratteristiche idrofobiche e oleofobiche. Il connettore si mantiene pulito in autonomia e risulta esente da qualsiasi contaminazione alla superficie dell’estremità della fibra di vetro grazie all’applicazione di un rivestimento al plasma a bassa pressione, che offre caratteristiche molto versatili per modificare le strutture delle superfici dei connettori. Di qui la denominazione “effetto loto”, ossia la capacità di un materiale di mantenersi pulito come in natura succede nei fiori di loto, che nel caso del connettore è un processo antistatico respingente le particelle esterne, impossibilitate ad aderire alla superficie.

Il progetto di ricerca è stato realizzato in collaborazione con il PZKL (Photonik Zentrum Kaiserslautern).

"Siamo entusiasti di aver ricevuto il premio per lo sviluppo di questo prodotto – commenta Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI -: l'effetto loto riduce i tempi di installazione e quindi i costi d’installazione all’indispensabile poiché la pulizia dei connettori diventa obsoleta. Inoltre viene garantita la massima affidabilità perché viene impedita l’adesione di sporco o di particelle sul link ottico".

Alan Bergstein, editore di Cabling Installation & Maintenance (cablinginstall.com) afferma: "Questo prestigioso programma consente a Cabling Installation & Maintenance di riconoscere i prodotti dei leader più innovativi al servizio dell'industria del cablaggio strutturato. I nostri Honorees del 2018 sono un esempio eccezionale di aziende che stanno creando un impatto nel settore.”

Gli Innovation Awards sono assegnati in base ai seguenti criteri:

• Innovazione

• Valore per l'utente

• Sostenibilità

• Soddisfazione di un bisogno definito

• Collaborazione

• Impatto

I premi “Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards” del 2018 sono pubblicati nel numero di novembre della rivista Cabling Installation & Maintenance e su http://www.cablinginstall.com.

I partecipanti alla conferenza BICSI di San Antonio hanno l'opportunità di incontrare gli esperti di Rosenberger OSI allo stand 740.