Un nuovo riconoscimento per Avnet Silica

By

Una crescita del 300% nel fatturato le è valso il riconoscimento di Distributor of the Year di Nordic Semiconductor

Avnet Silica ha ricevuto il premio Distributor of the Year di Nordic Semiconductor ASA, società fabless di semiconduttori specializzata in sistemi di comunicazione wireless a bassa e bassissima potenza (ULP).

Il Distributor of the Year Award è stato conferito ad Avnet Silica durante la recente conferenza annuale sui risultati di vendita registrati da Nordic.

Anche se l’assegnazione del riconoscimento è legato a numerosi elementi di valutazione, Nordic Semiconductor ha tenuto a sottolineare l’impegno complessivo messo in campo da Avnet Silica e l’eccezionale crescita del fatturato – oltre il 300% – che ne è derivato. Avnet Silica è stata nominata distributore dei prodotti a marchio Nordic Semiconductor nel giugno 2015, con particolare focus sulle tecnologie Bluetooth Low Energy (BLE), sulle soluzioni di ricarica wireless e LPWA.

Le performance nelle attività di vendita e di supporto ai prodotti Nordic ha notevolmente superato le aspettative, confermando la comprovata esperienza di Avnet Silica nel supporto ai clienti in ogni fase della progettazione.

Dal canto suo, Nordic Semiconductor ha saputo confermare la propria leadership nelle comunicazioni wireless a bassissima potenza e corto raggio, in particolar modo Bluetooth Low Energy e Bluetooth 5, tecnologia estremamente importante in molte applicazioni del settore industriale e strategica per i progetti più nuovi.