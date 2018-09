Panasonic porta il meglio del riconoscimento facciale a Security Essen 2018

Tra le tecnologie in mostra ci sarà l’integrazione di FacePRO di Panasonic con Genetec Security Center

Supportata dalla tecnologia Deep Learning, Panasonic si appresta a sbarcare a Security Essen 2018, di scena dal 25 al 28 ottobre in Germania, con l’integrazione di FacePRO di Panasonic con Genetec Security Center.

Presso lo stand del partner tecnologico, situato presso il Pad. 5 Stand #G30, Panasonic illustrerà il valore aggiunto che la tecnologia di riconoscimento facciale è in grado di offrire in seguito all'integrazione con il Genetec Security Center, una esclusiva piattaforma di sicurezza concepita per offrire agli utenti finali una serie di soluzioni innovative che integrano telecamere di videosorveglianza e funzionalità di analisi avanzate.

FacePRO di Panasonic è in grado di identificare anche i volti più difficili da riconoscere mediante i tradizionali sistemi di videosorveglianza. Ad esempio, permette di captare volti inclinati con un angolo fino a 45° verso sinistra o destra o a 30° verso l’alto o il basso, con una percentuale di accuratezza del 90% nel rilevamento di volti parzialmente nascosti da occhiali da sole o maschere facciali. Inoltre FacePRO è estremamente accurato nel riconoscimento dei volti da fotografie presenti anche in documenti di identità che risalgono a 10 anni fa.

Grazie a Security Center, i professionisti della sicurezza possono utilizzare FacePRO per identificare un volto in tempo reale confrontandolo con un massimo di altri 30.000 precedentemente memorizzati in un database di riferimento. Inoltre gli utenti finali possono selezionare un volto da registrazioni preesistenti per avviare ricerche all’interno di un elenco di volti, richiamandone le immagini in modo istantaneo. Poter sfruttare la combinazione di queste variabili di ricerca significa per le aziende ridurre drasticamente tempo e flusso di lavoro trascorsi ad analizzare moli di girato – operazioni che, in caso contrario, dovrebbero svolgersi manualmente, con un impiego di ore, giorni o persino settimane di lavoro dedicato.

Assistendo alla presentazione di FacePRO integrato in Genetec Security Center, i visitatori del Security Essen avranno dimostrazione di:

• Applicazioni per watchlist (aeroporti / luoghi di transito / stadi / retail / forze dell’ordine)

• Applicazioni per VIP (retail di lusso / entertainment / hotel e resort)

• Applicazioni per utenti registrati (grandi aziende / istruzione / ospedali)