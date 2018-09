Matteo Uva: nuovo ruolo in Nutanix

Il manager è stato nominato Sales Manager per il business Commercial di Nutanix Italia

Matteo Uva è il nuovo Sales Manager per il business Commercial di Nutanix Italia. Si tratta di un’importante riconferma per Uva, già Channel Manager dell’azienda e ruolo che continuerà a ricoprire ad interim fino a quando verrà designato il suo successore

Uva avrà la responsabilità di tutto il Territory Sales Team di Nutanix Italia e il ruolo di coordinamento del Canale, SDR e ISR al fine di ottimizzare le attività sul mercato Commercial coadiuvato dai distributori e Partner presenti sul territorio.

“Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico – ha commentato Matteo Uva -. Nutanix negli ultimi anni si è distinta per una crescita costante, solida e sostenibile, sarà quindi mio obiettivo primario ampliare ulteriormente la presenza dell’azienda in particolare nel mercato commercial, definendo strategie e iniziative specifiche per evolvere l’infrastruttura e quindi il business dei nostri clienti grazie a una visione multi-cloud”.

“Siamo certi che Matteo, grazie alla profonda esperienza maturata e sulla scia dei risultati conseguiti in passato, sarà, ancora una volta, un elemento chiave per il successo di Nutanix in questo mercato – ha commentato Alberto Filisetti, Country Manager di Nutanix Italia -. La sua determinazione e la dedizione sino ad oggi dimostrata continueranno a essere per noi risorse preziose”.

Uva fa il suo ingresso in Nutanix a marzo 2016 con la responsabilità dello sviluppo dell’ecosistema di partner e dell’implementazione di strategie partner-centriche nell’ottica di supportare la crescita dell’azienda in Italia.

Da oltre 20 anni nel settore IT, Uva inizia il suo percorso professionale in Thera Group, allora principale rivenditore di prodotti e servizi IT, e successivamente entra a far parte di Novell come Channel Account Manager.

Nel 1997 entra in Sun Microsystems dove rimane per sette anni ricoprendo diverse posizioni nel settore vendite e nel 2004 passa in VMware come Channel Director, esperienza durata oltre dieci anni e che gli ha permesso di sviluppare una vasta conoscenza e esperienza nel canale indiretto.