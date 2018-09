Da 1&1 Server Dedicati anche con sistemi hardware di fascia alta

In collaborazione con Intel, la nuova gamma di Server Dedicati impiega sistemi hardware di fascia enterprise

Per consentire alle aziende di disporre dei più alti livelli di performance e dei più avanzati componenti hardware da integrare nella loro infrastruttura IT, 1&1 ha progettato una nuova gamma di Server Dedicati che impiega sistemi hardware di fascia enterprise.

Realizzata in collaborazione con il partner tecnologico Intel, la nuova offerta è pensata appositamente per rispondere alle esigenze professionali delle piccole e medie imprese, di sviluppatori, web agency e system integrator.

Accanto ai server con processore Gold Intel Xeon, la nuova proposta di 1&1 include anche modelli con processore Silver Intel Xeon sviluppato per progetti in hosting ad elaborazione intensiva.

Componenti tecnologici all’avanguardia

All’interno della nuova offerta di Server Dedicati, 1&1 può contare sui più recenti componenti e tecnologie aziendali. Questo consente ai clienti di servirsi di infrastrutture dedicate altamente scalabili, disponibili in pacchetti da L a 3XL, ossia da server entry-level a server ad elevate performance per progetti web complessi, così che i clienti possano trovare la giusta soluzione per qualsiasi esigenza.

Tutti i pacchetti sono dotati di memoria HDD o SSD.

Le unità SSD Intel P4510 con interfaccia PCIe NVMe rappresentano una novità e si trovano in pacchetti selezionati con fasce di prezzo da L a 3XL. L’interfaccia PCIe NVMe permette una maggiore velocità di lettura e scrittura e fornisce alle applicazioni pieno accesso al massimo potenziale di archiviazione. Inoltre, l’unità di memoria in tutti i pacchetti disponibili è basata sullo standard di memorie RAM DDR4 ECC caratterizzato da maggiore velocità. Questa tecnologia corregge automaticamente gli errori riscontrati durante il processo di archiviazione e ciò garantisce la possibilità di usufruire appieno della performance dell’unità di memoria e di un’elevata disponibilità in ogni momento.

Il processore Silver Intel Xeon è disponibile nei pacchetti XXL. Intel ha sviluppato questo modello, che è specificatamente adatto per progetti di hosting che richiedono elevati livelli di performance grazie al più alto tasso di operazioni al secondo che è in grado di fare per via dei suoi otto processori. I clienti 1&1 ora possono godere dei benefici di questo processore per svolgere le loro attività di business.

Costi competitivi e a misura di PMI

Con il lancio del nuovo portfolio di Server Dedicati, tutti i clienti possono beneficiare di un’offerta speciale con sconto di oltre 20 euro su tutti i pacchetti. Questa offerta include i primi tre mesi di servizio in caso di sottoscrizione di un contratto annuale.