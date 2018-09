La protezione IT di Acronis compie 15 anni

A Singapore, nell’evento di gala organizzato per l’occasione, anche la presentazione del primo programma di Award per i partner

Acronis ha celebrato i suoi primi 15 anni di attività on un evento di gala a Singapore, dove l’azienda è stata fondata nel 2003.

In occasione dei festeggiamenti, Acronis ha presentato il primo programma di premiazione dei partner, che punta a riconoscerne il ruolo strategico nel successo dell’azienda, oggi tra i protagonisti nel settore della protezione informatica.

Nello specifico, sulla base di numerosi criteri, tra cui il tasso annuo di crescita composto (CAGR), gli anni di collaborazione con Acronis, il contributo al fatturato, alle iniziative aziendali e il supporto offerto ai clienti, Acronis ha assegnato premi in ben sette categorie.

Parliamo di: Premio alla lealtà conferito ai partner che hanno collaborato con Acronis fin dalla sua fondazione; Miglior distributore assegnato a coloro che4 hanno ottenuto le performance migliori nella promozione attiva delle soluzioni di protezione informatica Acronis sui mercati locali e internazionali; Miglior distributore di prodotti cloud; Miglior service provider assegnato al service provider che ha ottenuto le migliori performance usando le soluzioni di protezione informatica Acronis per proteggere la propria infrastruttura e i dati dei propri clienti; Miglior rivenditore; Partner OEM globale; Premio straordinario conferito al partner che ha raggiunto la più ampia copertura di mercato e ha dimostrato un impegno straordinario nel promuovere e distribuire le soluzioni di protezione informatica Acronis.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta proprio a Singapore, Acronis ha fatto registrare una crescita costante mettendo in atto la trasformazione della tradizionale protezione dei dati in una più moderna forma di protezione informatica globale. Acronis, diventata nel frattempo una società svizzero-singaporiana, è presente con 26 sedi in 18 Paesi nel mondo.La presenza globale è in continua espansione grazie alla costituzione di nuove partnership con service provider e distributori locali e vendor tecnologici di rilevanza internazionale come Google e Microsoft.

Un’innovativa architettura di cloud ibrido

Acronis è la prima azienda ad aver integrato nei propri prodotti la protezione contro il ransomware basata sull’intelligenza artificiale e l’autenticazione dei dati con la tecnologia blockchain. Il risultato? I backup creati con Acronis sono oggi i più sicuri del mercato.

È su questa costante attenzione alla protezione globale che si fonda la crescita aziendale, particolarmente sostenuta nel settore dei service provider e delle aziende. Solo nell’ultimo anno, Acronis ha registrato 2.000 nuovi service provider, il 200% di aumento su base annua dei dispositivi protetti e il 151% di crescita su base annua dei clienti aziendali. Alle tecnologie di protezione di Acronis si affidano oltre 500.000 aziende in tutto il mondo, incluse 79 dei principali 100 marchi mondiali.

Clienti di tutto rispetto

Le soluzioni Acronis hanno avuto grande diffusione anche nel mondo del motorsport e sono ampiamente adottate da diversi team di Formula 1, Formula E e altri del settore. La stessa tendenza si riscontra anche in società di altri ambiti sportivi, ad esempio il calcio con l’Arsenal Football Club, che ha scelto Acronis perché ha saputo fornire il backup più sicuro e la maggiore visibilità dei dati.