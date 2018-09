Exclusive Group partecipa al Cybertech Europe 2018

Per il secondo anno consecutivo è l’unico distributore a valore aggiunto presente all’evento EMEA dedicato alla cyber security

Exclusive Networks, distributore a valore aggiunto di Exclusive Group, sarà presente a Roma, il 26 e il 27 settembre, al Cybertech Europe 2018, l’evento più significativo dedicato alla cyber security fuori dagli Stati Uniti, che solo lo scorso anno ha accolto più di 4000 partecipanti provenienti da oltre 40 paesi, 120 società tra cui molte startup, più di 130 relatori, 25 delegazioni di governo e centinaia di imprenditori.

La partecipazione di Exclusive Networks, unico distributore a valore aggiunto presente all’edizione 2018 in collaborazione con alcuni dei suoi Vendor più strategici, sottolinea la vocazione di Exclusive Group di diventare il VAD più grande al mondo specializzato nella Cyber Security e nella Cloud Transformation, punto di riferimento per i Vendor e per i Partner a livello globale, con l'obiettivo di raggiungere i 10 mld di fatturato nei prossimi anni.

“Oltre a presentare insieme ad alcuni dei nostri Vendor più strategici le soluzioni più innovative e di integrazione tecnologica in ambito cyber security, e i relativi vantaggi di business per il canale – dichiara Luca Marinelli, Managing Director di Exclusive Networks – sarà un’occasione per presentare l’evoluzione della nostra società e del nostro portafoglio di soluzioni, che continua ad arricchirsi per soddisfare le crescenti esigenze del mercato”.

Exclusive Networks, insieme al proprio management, sarà presente con alcuni Vendor, tra cui: Allot, Exabeam, ForeScout, Gigamon, Imperva, Infoblox, Netskope e Picus Security. L’obiettivo sarà poter presentare ai partecipanti le ultime innovazioni e soluzioni tecnologiche, creare nuovi contatti e rafforzare nuove alleanze. Inoltre, per approfondire alcuni temi di cybersecurity presso la Technical Arena sono previsti interventi di Allot, Exabeam, ForeScout, Infoblox e Netskope.