Nello storage a marchio Lenovo ci sono le soluzioni di NetApp

Al via anche una joint venture in Cina, per fornire soluzioni locali nel mercato in più forte crescita per dati e storage

Lenovo e NetApp hanno annunciato una partnership su più livelli per portare ai clienti tecnologie innovative e un’esperienza che li aiuti a modernizzare le loro dotazioni IT e ad accelerare la cosiddetta digital transformation.

Resa nota in occasione della propria conferenza Transform 2.0 di Lenovo, l’alleanza permetterà di portare ai rispettivi clienti la più completa gamma di prodotti di storage a marchio Lenovo, che riunirà le soluzioni NetApp con l’infrastruttura pluripremiata ThinkSystem di Lenovo.

Il tutto utilizzando la tecnologia software di NetApp e la produzione e la supply chain di Lenovo, che Gartner classifica tra le prime cinque nell’ambito delle aziende globali di tecnologia.

Joint-venture operativa a primavera 2019

Sulla medesima falsa riga, in qualità di innovatori nel campo delle soluzioni di HPC (High Performance Computing) e di flash storage, le due aziende hanno, inoltre, annunciato una nuova joint venture in Cina per fornire prodotti di storage e soluzioni di data management studiate per le peculiari esigenze e per lo specifico ecosistema cloud del mercato cinese. Si prevede che la nuova azienda nata da questa joint-venture sia operativa nella primavera del 2019, una volta ottenute le approvazioni locali.

Nuove opportunità in vista per i partner di canale

Come riferito in una nota ufficiale da Kirk Skaugen, Executive Vice President di Lenovo e Presidente di Lenovo Data Center Group: «Lenovo e NetApp sono nella posizione privilegiata di fornire una nuova generazione di soluzioni di data management ad alte prestazioni in tutto il mondo, proponendo ai clienti nuovi livelli di prestazioni, valore e scelta. Lenovo è oggi il produttore di server in più rapida crescita e mantiene il proprio impegno di essere il partner di fiducia per il data center, nella digital rransformation dei propri clienti. Queste nuove soluzioni di storage e data management saranno immediatamente a disposizione delle aziende di oltre 160 Paesi attraverso una potente rete di servizi e gestione della supply chain, affidata a un ecosistema globale sempre più forte di partner di canale».

Lenovo ThinkSystem DE e DM Series saranno le prime soluzioni a essere prodotte dalla partnership di Lenovo e NetApp e sono immediatamente disponibili.