Regolatori Programmabili Schneider Electric per una migliore resa dei processi

La nuova serie di Regolatori Programmabili Eurotherm è certificata per la sicurezza informatica

Semplificare il controllo PID di precisione in sistemi di Automazione di Processo; favorire la ripetibilità e il miglioramento della produttività; offrire connettività Ethernet a PLC, IIoT e infrastruttura Industry 4.0; ridurre i timori legati alla sicurezza informatica con la certificazione Achilles CRT Level 1.

Sono questi i plus messi sul piatto da Schneider Electric che, con l’annuncio della nuova serie di Regolatori Programmabili Eurotherm montabili su guida DIN, si propone di posizionare la precisione al cuore del processo.

I Regolatori Programmabili EPC2000 sono semplici sia da mettere in servizio sia da sostituire, mentre le prestazioni di controllo avanzate Eurotherm e l’eccezionale stabilità termica di misura facilitano la ripetibilità e incrementano le rese produttive.

Molti processi hanno tolleranze limitate delle fluttuazioni termiche, l’algoritmo PID Eurotherm avanzato si adatta particolarmente alle fasi critiche del processo grazie alla rapida mitigazione dei disturbi. I regolatori single loop continuano a mantenere le condizioni della zona, indipendentemente dal sistema di supervisione o dai PLC.

Progettato per essere affidabile in ambienti impegnativi, il regolatore aiuta a ridurre i tempi di fermo non pianificati.

Controllo distribuito e comunicante certificato

I dispositivi compatti EPC2000 possono essere distribuiti in prossimità del punto di utilizzo, riducendo così la lunghezza dei cablaggi e i relativi costi. La connettività Ethernet rafforza la convergenza tra IT e OT, consentendo ai responsabili di impianto di accedere ai dati necessari e prendere così decisioni informate. Questa connettività sfrutta l’Industrial Internet of Things di una moltitudine di applicazioni e processi produttivi. La certificazione rispetto a standard internazionali consente di applicare la serie EPC2000 in un ampio spettro di mercati e applicazioni.

Ridurre i costi operativi

I regolatori EPC2000 sono semplici da integrare e configurare, progettati senza batteria, per ridurre i costi di approvvigionamento e manutenzione. Questi regolatori si adattano al variare delle necessità, sono dotati di un software flessibile, editor grafico per la programmazione a blocchi e aggiornamenti disponibili online, oltre a comunicazione Ethernet per semplificarne l’integrazione e ridurre i costi di esercizio.