myPOS: arriva in Italia il sistema di pagamento all-in-one per i piccoli e medi esercenti

Una piattaforma all’avanguardia multichannel che offre strumenti integrati per modernizzare le imprese, supportarne la digitalizzazione e accedere a soluzioni leader di mercato per il pagamento con carta

Verrà inaugurato il 18 settembre il primo negozio italiano di MyPOS, una soluzione di pagamento digitale innovativa all in one pensata per tutti i piccoli e medi esercenti europei.

Nata nel 2014 e cresciuta nel corso degli anni gestendo tutto internamente fino ad arrivare a quota 55.000 clienti in Europa, con prospettive di crescita di altri 100.000 nei prossimi 4 anni e addirittura l’obiettivo di oltrepassare i confini per sbarcare anche su mercati extra europei, myPOS dà a qualsiasi azienda la possibilità di accettare pagamenti con carta nel modo più efficace e conveniente su ogni canale (sia sul punto vendita che online o tramite mobile) e di gestire i flussi di cassa senza fare affidamento su istituti bancari professionali.

Una vera e propria rivoluzione per tutti quegli esercenti europei che rimangono esclusi dai servizi tradizionali a causa di condizioni onerose, quali il numero minimo di transazioni, l’obbligo di contratti a medio e lungo termine e un canone mensile.

Cos’è myPOS

myPOS è un sistema di pagamento innovativo perché consente ad aziende di qualsiasi dimensione e settore di accettare tutti i tipi di pagamento con carta presso il punto vendita, online, tramite mobile o per telefono e soprattutto, una vera e propria novità, consente di disporre immediatamente del denaro sul conto gratuito avviato insieme all’acquisto del device (mentre di solito il tempo medio per accreditare la somma è da 1 a 4 giorni lavorativi). myPOS permette poi ovviamente di effettuare trasferimenti SEPA e SWIFT e di accedere ai propri fondi tramite una carta VISA Business immediatamente dopo ogni transazione.

Una soluzione che si contraddistingue quindi per l’immediatezza, la semplicità ma che dà anche un deciso contributo all’opera di sburocratizzazione che è uno dei temi sempre più caldi sullo scenario italiano.

“Grazie a myPOS – spiega Massimo Terreni, Country Manager per l’Italia – è possibile attivare subito un sistema di pagamento bypassando la parte burocratica che appartiene a questo tipo di soluzioni”.

Immediatezza e trasparenza

Il cliente riceve infatti in azienda un kit completo che comprende un POS di nuova generazione con una connessione 24/7, l’integrazione online e una carta di credito gratuita appoggiata ad un relativo conto online myPOS che offre tutte le funzionalità di un conto tradizionale, gestibile anche tramite app. Quindi, insieme all’acquisto di un terminale POS sono compresi una carta di debito VISA Business gratuita e un conto business online dove vengono accreditati i fondi dei pagamenti, che come abbiamo già detto, vengono resi disponibili in real-time. In soli 10 minuti, completata la fase di registrazione, l’esercente può iniziare ad effettuare i primi pagamenti. I sistemi sono tutti ready-to-go perché, come accennato, hanno al loro interno una scheda SIM gratuita che funziona in tutta Europa appongiandosi al gestore che in quel preciso momento fornisce il servizio migliore per assicurare sempre prestazioni eccellenti (non è quindi legato ad un singolo operatore).

“myPOS – prosegue Terreni – si gestisce facilmente tramite una app o tramite l’accesso da pc a una piattaforma online e fornisce una serie di funzionalità molto innovative per il mercato dei pagamenti. Per esempio possiamo fornire servizi aggiuntivi come la possibilità di effettuare ricariche telefoniche direttamente dal POS o la possibilità per il merchant di generare una richiesta di pagamento da inviare con un link sicuro tramite email, unitamente a bollette e fatture. I nostri modelli di POS sono variegati, da quelli base a quelli più evoluti che offrono ulteriori funzionalità come la possibilità di gestione di sistemi di gift card, conformemente alla nostra vision che consiste nel donare al piccolo merchant gli strumenti a disposizione delle grandi aziende”

Un altro dei punti di forza della soluzione è inoltre l’assenza di costi nascosti. “Il cliente acquista il nostro box, paga una piccola percentuale sulle transazioni ma per il resto non ci sono altre spese, come quelle di attivazione, disattivazione o le fastidiose monthly fees che solitamente sono addebitate con questo tipo di soluzioni”. Gli operatori pagano solo una commissione di transazione per ogni pagamento ricevuto (modello “pay-as-your-use”) e non sono vincolati da alcun contratto di noleggio, poiché il device è di proprietà dell’utente che può anche cederlo a terzi, senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Tutti i dispositivi myPOS accettano VISA, Mastercard, American Express, JCB, UPI, Android Pay, Samsung Pay ecc. Inoltre i terminali elaborano i pagamenti da carte magnetiche, chip e contactless.

Experience Stores al servizio del cliente

Con l’inaugurazione di oggi la società intende dare un preciso segnale al mercato italiano, uno dei più promettenti visto il suo tessuto imprenditoriale composto prevalentemente da piccole e medie imprese, un mercato che si trova già al secondo posto in Europa, immediatamente dietro l’Olanda.

I negozi già attivi sono, con quello di Milano, quattro (Londra, Sofia e Amsterdam) ma l’intenzione è quella di creare altri punti vendita (di cui quattro saranno anche in Italia: Milano, Roma, Napoli e Sicilia). Punti vendita concepiti come veri e propri experience stores, “dei luoghi di incontro per i clienti attuali e prospect per far toccare loro con mano le nostre soluzioni, i terminali, per far vedere come funzionano e spiegar loro come gestire al meglio le transazioni”. Si ipotizza inoltre l’utilizzo in futuro di questi stores, che offrono ovviamente anche tutta la parte di supporto necessaria insieme al contact center in Bulgaria, come base per l’organizzazione di workshop con l’obiettivo di spiegare come funziona il mondo dei pagamenti digitali, cercando di effettuare anche un po’ di evangelizzazione in un Paese che guarda ancora con diffidenza a queste forme di pagamento.