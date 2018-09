Attacchi zero-day bloccati in tempo reale con Zyxel ATP

I nuovi firewall dello specialista nel mercato delle comunicazioni mettono a frutto il sandboxing cloud per la sicurezza delle PMI

È una nuova serie di firewall che permette alle PMI di proteggere le loro reti e i loro dati, anche da attacchi zero-day, quella annunciata da Zyxel Communications che con la serie firewall ATP propone una soluzione gateway all-in-one.

Al suo interno, soluzioni di sandboxing cloud con molteplici livelli di sicurezza aggiuntivi sono integrati per rilevare e bloccare minacce note e sconosciute che non vengono bloccati da sistemi di sicurezza convenzionali.

Firewall ATP di Zyxel: protezione avanzata dalle minacce

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dean Shih, AVP senior di Zyxel’s Gateway SBU: «I numerosi attacchi ransomware dello scorso anno hanno dimostrato che non è necessario gestire informazioni sensibili o ingenti somme di denaro per essere presi di mira. Il pericolo principale è rappresentato dalle minacce sconosciute. Queste non possono essere intercettate e bloccate da soluzioni di sicurezza convenzionali e stanno crescendo rapidamente. Fino a oggi, la tecnologia all’avanguardia necessaria per respingere queste minacce implicava investimenti ingenti, se non proibitivi, per la maggior parte delle piccole e medie imprese».

A questa tipologia di problema risponde la serie ZyWALL ATP e la sua protezione multi-layer, che esegue pacchetti di dati sconosciuti e potenzialmente pericolosi in un ambiente sicuro e circoscritto per determinare se sono affidabili prima di lasciarli entrare o meno all’interno della rete.

Le minacce note non arrivano alla sandbox. Anche gli ATP, come la maggior parte delle soluzioni di sicurezza Zyxel, valutano i pacchetti di dati in entrata controllando l'integrità della loro firma. Ma oltre a ricevere regolarmente aggiornamenti delle signature appena segnalate da fonti attendibili come Bitdefender o Cyren, i firewall ATP ricevono anche un flusso continuo 0-day di aggiornamenti per ogni nuova minaccia identificata da ogni altro firewall ATP in tutto il mondo.

Gold Security Pack incluso per il primo anno

Per una soluzione completa in grado di neutralizzare qualsiasi minaccia, gli ATP Zyxel offrono molteplici servizi di protezione: sicurezza Web, content and botnet filtering, sicurezza delle app ed email, rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDP), geo-blocking, sandboxing e SecuReporter, il rivoluzionario servizio (presto disponibile) basato su cloud che analizza i dati di sicurezza per una reportistica di facile comprensione e utilizzo.

Gli ATP Zyxel, per il primo anno di utilizzo, includono il Gold Security Pack, dando agli utenti il tempo di conoscere e apprezzare ciascuna caratteristica.

L’ATP200 è più adatto ad aziende di piccole dimensioni, mentre l’ATP500 può soddisfare le esigenze anche delle medie imprese, vantando un throughput rispettivamente di 1.800 e 2.600 Mbps e utenze raccomandate di 1-50 e 50-100.

Il lancio ufficiale del prodotto avverrà il 25 settembre, on line, alle 9.30 con un webinar dedicato. A questo link l’iscrizione