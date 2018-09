MMD lancia un nuovo monitor 4K Philips per i professionisti dell’immagine

Con Ultra Wide-Color e Docking USB-C, Philips 328P6VUBREB offre una gamma cromatica ancora più ampia e una scrivania libera dai cavi

Un monitor LCD con USB-C integrato pensato per i professionisti che cercano il massimo a livello di performance e intendono migliorare la loro produttività quotidiana.

Lo ha presentato MMD, azienda licenziataria per i monitor a marchio Philips, che ha annunciato per novembre (al prezzo consigliato di 639 euro) il nuovo Philips Brilliance 328P6VUBREB, un passo in avanti rispetto ai predecessori grazie alla risoluzione UltraClear 4K UHD (3840×2160).

Oltre a un’incredibile precisione nei dettagli, l’ultimo nato propone anche lo standard HDR 600, per immagini dai colori ancora più realistici, le connessioni USB 3.1, per trasferimenti dati e video più veloci che mai, la porta RJ-45 ethernet, per una connettività più sicura e una serie di funzionalità per un maggiore benessere, come la modalità LowBlue, MultiView e lo stand SmartErgoBase.

Connettività e varietà d’uso

Il Philips 328P6VUBREB è la scelta ideale per i professionisti di tutti i settori. La docking station integrata USB 3.1 type C con erogazione di potenza include un connettore USB-C sottile e reversibile per una connessione con un solo cavo, il che significa che periferiche come tastiere, mouse e cavi ethernet RJ-45 possono essere collegati alla docking station in maniera semplice e veloce, aumentando l’efficienza ed eliminando l’ingombro dei cavi. Anche i computer portatili possono essere collegati tramite un unico cavo USB-C per il trasferimento dati ad alta velocità e i notebook compatibili possono essere alimentati e/o ricaricati.

Immagini perfette

Il pannello ad alte prestazioni del Philips 328P6VUBREB garantisce immagini UltraClear, con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160), mentre la tecnologia High Dynamic Range 600 offre una gamma di colori più ampia che mai, ulteriormente arricchita da un livello di luminosità superiore e da sfumature più intense, per un'esperienza visiva ancora più avvincente e appagante.

Inoltre, la tecnologia Ultra Wide-Color di questo monitor assicura una gamma cromatica particolarmente estesa, che si traduce in rossi più vivaci, blu più profondi e verdi dall'aspetto naturale. Non solo: il b offre una intensità di colore ancora maggiore, grazie ai 1.074 miliardi di colori e all’elaborazione interna a 12 bit, che combinati insieme creano una vera e propria esplosione visiva di colori naturali e uniformi, totalmente privi di gradazioni o bande di colore.

Comfort e produttività vanno di pari passo

Per garantire ai professionisti il massimo rendimento da ogni giornata lavorativa, il Philips 328P6VUBREB è stato studiato per offrire il massimo comfort per una migliore produttività personale. Il display Philips Multiview ad altissima risoluzione consente la connessione attiva e la visualizzazione di due sorgenti separate, il che significa che gli utenti possono lavorare contemporaneamente con più dispositivi affiancati, comodamente da casa o dall’ufficio.

Il monitor 328P6VUBREB presenta inoltre la modalità Philips LowBlue, che aumenta il livello di benessere proteggendo gli occhi dagli effetti potenzialmente dannosi della luce blu a onde corte, e lo stand SmartErgoBase, che offre il massimo comfort ergonomico, una gestione dei cavi senza ingombro e un'esperienza utente più confortevole e piacevole che mai.