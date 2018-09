RISCO Group e Sicuritalia si intendono sugli impianti speciali

Grazie al nuovo accordo di partnership, la gamma ibrida, i sensori e le centrali di RISCO Group ampliano l’offerta di Sicuritalia

Per consentire ai propri clienti una maggiore efficienza operativa Sicuritalia, società attiva nel mercato italiano della sicurezza, ha siglato un’intesa con RISCO Group, azienda indipendente specializzata nello sviluppo di soluzioni di sicurezza integrata, di cui Sicuritalia distribuirà le soluzioni della gamma ibrida.

Il Gruppo presieduto da Lorenzo Manca ha scelto la partnership con RISCO con il duplice scopo di far evolvere la propria offerta di prodotti, e allo stesso tempo di collaborare allo sviluppo e alla realizzazione di future soluzioni.

Dall’analisi compiuta da Sicuritalia, infatti, tale partnership permetterà una maggiore efficacia nella gestione delle richieste dei clienti finali e una razionalizzazione della gamma. Grazie alla qualità e affidabilità della gamma dei prodotti RISCO, abbinata alla completezza e scalabilità delle soluzioni, Sicuritalia è quindi in grado di offrire ai propri clienti sistemi di sicurezza più performanti, in meno tempo e a condizioni migliori.

RISCO fornirà a Sicuritalia tutta la gamma ibrida, i sensori e le centrali Radio. Tra i prodotti più richiesti figurano ProSYS Plus (nella foto in alto) e LightSYS 2 (nell’immagine qui a fianco) entrambi nativamente integrati con Video Verifica, Smart Home e programmabili via cloud.

Utilizzando il Cloud RISCO e bApp iRISCO disponibile per iOS e Android, LightSYS 2 offre un livello di sicurezza e di controllo senza precedenti, grazie alla possibilità di installare e configurare un numero illimitato di telecamere IP per interno e per esterno, che – tramite VUpoint – abilitano la video verifica in tempo reale e consentono di ottenere immagini in caso di allarme in corso o su richiesta.

Inoltre, RISCO Group ha messo a punto un servizio di cloud personalizzato per Sicuritalia, una soluzione ad hoc per la gestione da remoto dei sistemi di sicurezza, in grado di garantire affidabilità e performance in sinergia con la piattaforma delle loro Centrali Operative.