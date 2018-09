Allnet.Italia distribuisce in Italia Cato Cloud

La partnership all’insegna dello sviluppo di reti globali SD-WAN

Allnet.Italia, distributore ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle telecomunicazioni, ha siglato una partership strategica con Cato Networks, primo “Secure, Global SD-WAN as a Service” con sede in Israele, per la distribuzione, sul territorio italiano, di Cato Cloud: l’innovativa Software-Defined WAN globale basata su cloud, sviluppata dall’azienda, con Firewall as a service di ultima generazione integrato, in grado di garantire policy di sicurezza unificate ed un controllo preciso e puntuale del traffico sulla propria rete e sul cloud.

Una sinergia volta a supportare le imprese nel connettere, in modo sicuro, diverse sedi, gli utenti mobili e i dati e permettere agli operatori di rete di gestire il traffico secondo priorità basate sull’identità dell’utenza, rendendo la rete maggiormente performante, versatile e rapidamente scalabile, in relazione ai bisogni chiave delle singole realtà.

Nello specifico, Cato Cloud mette a disposizione delle organizzazioni un’innovativa piattaforma SD-WAN as a Service, che integra direttamente al suo interno una suite completa di servizi di sicurezza di rete in grado di proteggere tutto il traffico, WAN e Internet, anche su cloud. La soluzione Cato Networks è mirata a migliorare o sostituire i collegamenti MPLS (MultiProtocol Label Switching) fornendo un servizio di Last-Mile ad un prezzo competitivo in grado di reindirizzare il traffico in base alla necessità delle applicazioni che si stanno utilizzando e alla qualità del collegamento desiderato. Cato estende il tradizionale sistema SD-WAN coniugando i benefici delle risorse in cloud ottenendo così una soluzione all’avanguardia. Inoltre, Cato taglia i costi delle vecchie MPLS e migliora le performance tra le location e le applicazioni che lavorano in cloud, fornendo un accesso sicuro ed integrando perfettamente l’utenza mobile ed i datacenters all’interno della rete WAN, ma non solo: il processo di Cloud Datacenter Integration raggruppa sotto la stessa rete i datacenter fisici e quelli in cloud, per una gestione ottimizzata e senza impatto all’accesso ai dati, ovunque ci si trovi.

Velocità, scalabilità e adattabilità: questi, dunque, i principali plus della soluzione firmata Cato Networks che sfrutta appieno i vantaggi del cloud e permette al team di esperti di Cato Networks, ai Service Provider e agli IT Manager, di monitorare la rete in tempo reale, per visualizzare i dispositivi connessi e le statistiche di utilizzo della banda e applicare, conseguentemente, le relative policy di sicurezza, al fine di assicurare in ogni momento la business continuity e l’elevata qualità dei servizi erogati.