Tech Data estende la sua offerta per la Smart Home con LIFX

Firmato accordo di distribuzione con LIFX, fornitore di soluzioni di illuminazione per la ‘casa intelligente’

Tech Data distribuirà in Europa la gamma LIFX , fornitore di soluzioni di illuminazione per smart home.

I clienti Tech Data in Europa – a partire da Germania, Francia, Scandinavia, Italia e Belgio – potranno avere accesso all’innovativa gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente LIFX, che si integrano perfettamente con tutti i principali sistemi di home management, come: Apple HomeKit, Alexa di Amazon e Google Assistant, senza la necessità di un Hub centrale.

“Le soluzioni smart per la casa e l’ufficio rappresentano una grande opportunità di crescita per i nostri clienti in tutta Europa, e l'offerta innovativa di LIFX è la soluzione perfetta per il nostro portafoglio di prodotti di prossima generazione. Per questo siamo molto entusiasti di poter estendere la portata di LIFX ai nostri clienti" spiega Luc Van Huystee, vice president, Mobility and Smart Home Solutions, Europe,Tech Data.

Tim Peters, CEO di LIFX, commenta: "Siamo lieti di collaborare con Tech Data. Noi crediamo che la vasta esperienza dell'azienda nella distribuzione di tecnologia e, la forte attenzione per i sistemi smart home, aiuteranno LIFX a continuare a fornire un servizio di alta qualità e di ampliare la nostra portata in tutto il mercato europeo”.