Cancellazione dei dati sicura: Kingston si allea con Ontrack

Alla luce del GDPR le due aziende collaborano per offrire avanzate soluzioni di cancellazione dei dati per aziende e privati

Intenta ad assicurare ai propri utenti i migliori servizi tecnologici per cancellare i propri dati in modo efficiente ed economico, garantendo la piena conformità al GDPR, Kingston Technology ha annunciato la collaborazione con Ontrack.

Attraverso la sua pluripremiata suite di software, quest’ultima offrirà servizi di cancellazione di dati a prezzi vantaggiosi in grado di aiutare utenti appartenenti alla sfera aziendale, governativa, legale, come anche utenti privati, a cancellare i dati in maniera efficiente ed economica.

Identità in vendita

La mancanza di cancellazione sicura, dovuta a un errore umano, tecnico o derivante da procedure di cancellazione errate, ora più che mai può portare conseguenze drastiche per aziende e organizzazioni, tenendo soprattutto conto dei rigidi requisiti di protezione dei dati richiesti dal GDPR recentemente entrato in vigore. La cancellazione definitiva dei dati richiede tempo e risorse, e i dati che non vengono completamente cancellati prima che il supporto venga smaltito sono vulnerabili all’esposizione.

Per aumentare la sicurezza dei dati di chiunque è necessario un processo di distruzione dei dati sicuro e verificato.

Uno studio sulla sicurezza globale condotto da Ontrack nel 2017 dimostra che troppo spesso i dati personali contenuti nei drive utilizzati non vengono cancellati correttamente, mettendo a rischio identità e privacy degli utenti e non solo. In questo studio la società di recupero dati ha acquistato 64 unità (37 HDD e 27 SSD) da differenti venditori su eBay, e ha analizzato se le unità utilizzate fossero state ripulite con successo o, al contrario, contenessero ancora tracce di dati. Tra le unità esaminate quasi la metà ha mostrato tracce di dati, il che significa che i nuovi proprietari hanno avuto accesso critico all’identità dei proprietari precedenti.

I dati rilevati includevano informazioni altamente sensibili e personali come documenti privati, email, contatti e recapiti, elenchi di indirizzi, nomi di account online, password, dati aziendali sensibili e dati su transazioni importanti (nomi di società, salari, numeri sequenziali di carte di credito, conti bancari, informazioni su investimenti e dichiarazioni dei redditi).

Lo studio ha differenziato tra unità HDD e unità SSD, rilevando una tendenza crescente verso i dispositivi flash (SSD). Sebbene le unità SSD non fossero affatto immuni dal rischio di furto d’identità, tendevano a facilitare la pulizia dei dati con maggiore successo. Il metodo utilizzato dai proprietari precedenti per cancellare i dati sulle proprie unità, prima di venderli, dimostrava un approccio quasi convenzionale. Sebbene non sia stato possibile determinare la metodologia di cancellazione per ogni unità, almeno otto drive non mostravano alcun tentativo diretto di eliminazione dei dati.

La tendenza generale è evidente: le persone mettono a rischio la loro identità e la loro privacy troppo facilmente.

La cancellazione dei dati dagli SSD: le sfide

Kingston Technology, in qualità di produttore ed esperto nel settore degli SSD, sottolinea che gli SSD si comportano in modo molto diverso dagli HDD quando salviamo o cancelliamo dati su essi.

Come riferito in una nota ufficiale da Robert Allen, Direttore Marketing, Kingston Technology EMEA: «Gli SSD hanno diverse funzioni che influenzano lo stato dei dati memorizzati, come la modalità FTL (funzione Flash Translation Layer), che controlla la mappatura dei file, nonché il livellamento dell’usura, la funzione Trim, Garbage Collection e la crittografia always-on, tutti fattori che influenzano la recuperabilità dei dati cancellati o scartati».

In tal senso, Ontrack è in grado di fornire soluzioni di eliminazione dati di alta qualità ricorrendo ai propri strumenti e tecniche.

I vantaggi della partnership di Kingston con Ontrack includono:

• uno sconto del 10% sui servizi di Ontrack;

• soluzioni di cancellazione eseguite da tecnici esperti per tutti i tipi di dispositivi di archiviazione firmati Kingston;

• servizi in più di 40 uffici in 19 paesi;

• distruzione sicura dei dati su qualsiasi supporto per il riutilizzo o lo smaltimento;

• assistenza nella verifica dei processi di cancellazione interni aziendali;

• supporto nella scelta ed esecuzione del miglior metodo di distruzione dei dati in base alle singole esigenze;

• fornitura di certificazione finale di cancellazione.