Reti Wi-Fi veloci, scalabili e sicure: WatchGuard presenta Trusted Wireless Environment Framework

Il nuovo report indipendente di Miercom rivela che la maggior parte delle migliori soluzioni Wi-Fi non è in grado di rilevare e prevenire automaticamente tutte e sei le categorie di minacce wireless

WatchGuard Technologies, produttore di soluzioni di sicurezza di rete avanzate, lancia il suo nuovo Trusted Wireless Environment Framework, una guida di riferimento che le aziende e i fornitori di soluzioni possono utilizzare per creare servizi Wi-Fi che offrano prestazioni leader sul mercato, gestione scalabile e capacità di sicurezza complete e verificate. Questa nuova iniziativa mira a sconvolgere lo status quo nel mercato wireless che ha dato priorità alle prestazioni rispetto alla sicurezza per troppo tempo. Le organizzazioni che costruiscono ambienti wireless affidabili possono godere delle prestazioni e della scalabilità di cui hanno bisogno per gestire la loro attività, garantendo contemporaneamente la protezione dagli attacchi Wi-Fi più pericolosi di oggi.

Trusted Wireless Environments

Il framework Trusted Wireless Environment di WatchGuard aiuta le organizzazioni a sviluppare reti Wi-Fi complete, veloci, facili da gestire e, soprattutto, sicure. Oggi le organizzazioni si trovano ad affrontare la responsabilità di creare ambienti wireless affidabili che proteggano i loro dipendenti, i loro clienti e le loro proprietà intellettuali dagli hacker che possono facilmente sfruttare la sicurezza debole o inesistente delle reti Wi-Fi tradizionali. Alcuni hanno scelto di affrontare questo sforzo internamente, tuttavia, molte piccole e medie imprese e organizzazioni scelgono di esternalizzare l'IT, compreso il Wi-Fi, a un partner di fiducia, assegnando la responsabilità di proteggere tale organizzazione a un VAR, MSP, o MSSP. I tre pilastri fondamentali di un ambiente wireless affidabile includono:

Prestazioni leader di mercato: le aziende non dovrebbero mai essere costrette a compromettere la sicurezza a favore del raggiungimento del livello di prestazioni Wi-Fi necessario per supportare le connessioni degli utenti e la densità dei client all'interno dei loro ambienti wireless. Gestione scalabile: con facilità di impostazione e gestione, le aziende dovrebbero essere in grado di controllare l'intera rete wireless, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità, da un'unica interfaccia ed eseguire processi chiave per salvaguardare l'ambiente e i suoi utenti. Sicurezza totale verificata: molti fornitori operano con una certa dose di ambiguità quando si tratta di pubblicizzare le funzionalità di sicurezza delle loro soluzioni Wi-Fi. Le aziende devono dimostrare che la loro soluzione di sicurezza può fornire protezione automatica dalle sei categorie di minacce Wi-Fi conosciute, consentire ad access point (AP) legittimi di operare nello stesso spazio aereo e limitare gli utenti a connettersi a punti di accesso Wi-Fi non autorizzati.

Valutare le funzionalità di sicurezza delle migliori soluzioni Wi-Fi

Secondo una nuova ricerca di Miercom, centro di test indipendente dei prodotti, la soluzione Wi-Fi sicura gestita tramite cloud di WatchGuard è l'unico prodotto sul mercato in grado di rilevare e prevenire automaticamente ogni tipo di minaccia alla sicurezza Wi-Fi. Questi risultati provengono da una nuova valutazione indipendente sulla sicurezza che ha esaminato quattro prodotti Wi-Fi per la loro capacità di prevenire efficacemente le sei principali minacce alla sicurezza Wi-Fi: access point non autorizzati, client non autorizzati, AP adiacenti, reti ad-hoc, AP evil twin (quelli con SSID falsificati) e AP non correttamente configurati. Questa è la prima valutazione di Miercom che analizza i prodotti Wi-Fi da un punto di vista della sicurezza, e porta alla luce problemi significativi alla sicurezza integrata di molti access point wireless.

"In seguito alla nostra valutazione approfondita della sicurezza di prodotti wireless concorrenti, Miercom è lieta di premiare la soluzione Wi-Fi AP420 gestita da cloud di WatchGuard con l'accreditamento Miercom Certified Secure per prestazioni di gran lunga superiori nel rilevamento e nella prevenzione delle principali minacce alla sicurezza wireless odierne – ha dichiarato Robert Smithers, CEO di Miercom -. Le comparazioni sulle prestazioni che vediamo tipicamente per le soluzioni Wi-Fi mancano di criteri di sicurezza chiave che potrebbero aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto più consapevoli, quindi crediamo che i risultati di questo test mai realizzato in precedenza esprimano un bisogno critico all'interno del settore per rivedere i tradizionali prodotti Wi-Fi dal punto di vista della sicurezza."

La valutazione indipendente di Miercom ha dimostrato che WatchGuard è stato l'unico fornitore Wi-Fi in grado di rilevare e impedire automaticamente tutte e sei le categorie di attacco wireless in pochi secondi, pur mantenendo le prestazioni.

Al fine di iniziare a creare ambienti wireless affidabili (Trusted Wireless Environments) con le soluzioni wireless protette di WatchGuard, VAR e MSP possono acquistare i pacchetti Secure Wi-Fi o Total Wi-Fi già oggi.