Sony: debuttano in Europa i nuovi proiettori al laser da installazione

Mentre aumenta la richiesta di modelli ad alta luminosità, i rivenditori di tutta Europa ricevono i nuovi proiettori laser da installazione di Sony

Sono iniziate le spedizioni in tutta Europa della line-up di proiettori laser all'avanguardia di Sony Professional Solutions Europe. Il nuovo VPL-FHZ120L (12.000 lm) è finora il modello Sony con la luminosità più elevata, realizzato per soddisfare le esigenze di ambienti di grandi dimensioni, come sale conferenze, aule universitarie, auditorium, ma anche musei e altre attrazioni per visitatori su larga scala. Il VPL-FHZ90L (9.000 lm) è ideale invece per ambienti sia di grandi che di medie dimensioni. I nuovi modelli sono ora disponibili in tutta Europa e hanno destato un notevole interesse da parte dei rivenditori, con circa 100 pre-ordini già inviati.

VPL-FHZ120L e VPL-FHZ90L utilizzano entrambi un pannello LCD di nuova generazione con una resistenza alla luce migliorata. Il VPL-FHZ120L usa un compensatore ottico per realizzare un contrasto elevato in grado di offrire una luminosità stabile e una qualità dell'immagine alta con riproduzione del colore vivace. Inoltre, il laser Z-Phosphor Sony utilizza un laser blu come sorgente di luce accanto a un sistema ottico 3LCD per ottenere lo spettro completo della luce e un colore RGB continuo e cristallino.

"Sony è da sempre convinta che la tecnologia laser sia il futuro dei proiettori da installazione e il grande entusiasmo con cui sono stati accolti i nostri nuovi modelli annunciati all'Integrated Systems Europe (ISE) all'inizio di quest'anno dimostra che anche i nostri clienti desiderano stimolare il proprio pubblico attraverso nuovi modelli ad alta luminosità in grado di produrre immagini luminose e nitide a costi di manutenzione quasi nulli – spiega Robert Meakin, European Product Manager di Sony Professional Solutions Europe -. Lavorando a fianco dei nostri clienti, siamo certi che Sony continuerà a dettare il trend nella tecnologia di proiezione".

Fra le altre funzionalità dei nuovi proiettori: