Versione bianco chic per i nuovi telefoni IP da tavolo Snom

Snom ha annunciato la disponibilità in bianco dei propri telefoni IP da tavolo di punta Snom D785, D735 e D715

Per incontrare i gusti degli ambienti lavorativi attenti al design, Snom, specialista berlinese della telefonia IP, ha annunciato di aver ampliato con una versione elegantemente bianca la propria gamma di telefoni IP da tavolo di punta.

Nello specifico, i telefoni IP da tavolo per uso professionale della serie D7XX sono terminali a elevate prestazioni dotati di qualità audio cristallina grazie all’impiego delle migliori tecnologie per la riproduzione del suono in alta definizione. L’estrema versatilità dei telefoni li rende strumenti altamente produttivi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. La nuova scocca bianca aggiunge un tocco di raffinatezza in più a una serie di terminali già esteticamente accattivante.

Il top di gamma, lo Snom D785, è dotato di due display: un display principale a colori e ad alta risoluzione e uno schermo secondario che semplifica notevolmente la gestione dinamica dei contatti. Il telefono è anche dotato di connettività bluetooth, 24 tasti led multicolore configurabili e una porta USB. Il processore di segnale digitale integrato (DSP) garantisce una qualità audio HD senza precedenti.

Anche lo Snom D735 è dotato di un display ad alta risoluzione, ma il suo punto di forza è rappresentato dal sensore di movimento integrato, che rileva l’approssimarsi della mano dell’utente e attiva le funzioni del menu. Quando è inattivo, lo schermo visualizza immagini e informazioni predefinite, come il logo aziendale, l’orario, l’utente che utilizza il terminale ecc.

La serie Snom D7XX ora disponibile nella versione bianca

Dotato di uno schermo in bianco e nero a quattro linee, di quattro tasti le cui funzioni variano a seconda del contesto e di cinque tasti personalizzabili e dotati di LED per la visualizzazione di informazioni sullo stato delle chiamate, lo Snom D715 garantisce una connettività ad alta velocità. Integra altresì uno switch Gigabit e una porta USB.

Il modulo di espansione Snom D7 è concepito specificamente per utenti che conducono molte telefonate. Il dispositivo presenta 18 tasti funzione con LED multicolore e un display ad alta risoluzione. Tasti di chiamata rapida, indicatori di linea occupata o dello stato di presenza degli interlocutori sono solo alcune delle sue molteplici funzioni. Poiché tutti i telefoni della serie 7XX sono dotati di una porta USB, il D7 può essere impiegato con tutti.

Architetti, designer, dottori nei rispettivi gabinetti medici o negli ospedali, come chiunque desideri differenziarsi in termini di design e beneficiare allo stesso tempo di un telefono da tavolo efficiente e versatile, trova nei telefoni bianchi Snom della serie D7XX un valido alleato.