Sicurezza più evoluta nel nuovo motorola one

Sempre connessi, raggiungibili e protetti grazie ai continui aggiornamenti di sicurezza dell’ultimo smartphone di Motorola

Una maggiore durata della batteria, uno spazio di archiviazione per immagini e video illimitato e una sicurezza più evoluta caratterizzano motorola one, il nuovo smartphone della famiglia Motorola, che promette di garantire un’esperienza di utilizzo personalizzata.

Basato su Android, motorola one mette nelle mani degli utenti l’ultimo software e le innovazioni in ambito di Intelligenza Artificiale di Google, oltre alle Moto Experience preferite.

Nello specifico, con Google Lens basato su AI, integrato nella fotocamera, è possibile interagire con il mondo che ci circonda. Per esempio, camminando all’aperto in una nuova città e scattando una foto a un luogo di interesse, Google supporta l’utente nello scoprirne la storia in un istante. Per gli amanti della cucina, scattando una foto al proprio piatto preferito, Google troverà la ricetta, così da ricrearla a casa, mentre nessuna opera d’arte in un museo potrà avere più segreti.

Con motorola one gli utenti ricevono, inoltre, tutti gli aggiornamenti per il più recente sistema operativo Android che, con Google Play Protect offre la massima tranquillità e aggiornamenti mensili tramite patch di sicurezza garantiti per tre anni.

Transazioni wireless senza rischi

Grazie agli ultimi aggiornamenti che permettono di sfruttare al meglio la tecnologia NFC (Near Field Communication), è, poi, possibile pagare in maniera sicura.

Disponibile a breve in Itali, al prezzo consigliato al pubblico di 299,99 euro, motorola one offre, infine, un sistema innovativo dotato di doppia fotocamera da 13MP e di una fotocamera frontale da 8MP, ma anche spazio illimitato per l’archiviazione di foto ad alta risoluzione tramite Google Foto, mentre l’autonomia della batteria è garantita fino a un giorno intero di funzionamento con una singola carica.