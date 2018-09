A Frascati una giornata dedicata a Signage e Hospitality

La organizza Philips Professional Display che, il 27 settembre, presso la sede di Xpres, presenterà nuove soluzioni e aggiornamenti software

Xpres e Philips hanno unito le forze e hanno organizzato una giornata dedicata alle soluzioni Signage e Hospitality.

Il prossimo 27 settembre, presso la sede di Xpres, a Frascati, Philips Professional Display Solutions presenterà nuove soluzioni e aggiornamenti software per la comunicazione visiva.

Frutto del consolidamento della partnership tra le due aziende, la giornata formativa permetterà a Xpres (che oltre quindici anni si occupa della distribuzione di prodotti e soluzioni del mondo ICT) di presentare a tutti i suoi office partner promozioni riservate e DEMO su soluzioni innovative per la comunicazione digitale.

Andrà dunque in scena tutta la gamma display e TV professionali Philips dotati di System on Chip Android integrato e pannelli con risoluzione 4K Ultra HD; monitor con browser HTML5 integrato, in grado di prelevare contenuti sul Web senza l’ausilio di computer o altri device.

Il ventaglio di offerte comprende anche soluzioni per ambienti semi outdoor, vetrine e zone ad alta luminosità (serie H-Line e P-Line), per allestimenti in ambito “education” o “meeting room” con LFD e monitor Multi Touch Android dotati di funzione QuadViewer e per ogni tipo di installazione in luoghi pubblici con videowall dalle cornici ultra sottili (serie X-Line) e ledwall di nuova generazione.

C’è anche un corso di aggiornamento su CMND

Presso la sede di Xpres, in Via di Grotte Portella 6, Frascati, alle porte di Roma, si terrà anche il corso di aggiornamento su CMND, la piattaforma Philips per la gestione di contenuti e display.

A presentarla ci saranno Daniele Tomè, Philips Technical Sales Manager, Paolo Fede, Philips Signage Sales Manager, e Giancarlo Casali, Philips HTV/HC Sales Manager.

Il corso, dedicato in particolare ai professionisti del settore, system integrator e installatori, prevede due sessioni specifiche per gli ambiti “Professional TV” e “Public Display”, in cui saranno illustrate – in modalità “demo room” – procedure di installazione e configurazione, nuove funzionalità e aggiornamenti della piattaforma software CMND di Philips.