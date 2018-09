Debutto a Viscom 2018 per la serie Rho di Durst

Per la prima volta live le prestazioni della flatbed Rho P10 200 HS LED e della roll-to-roll Rho 512R Plus LED



In occasione di Viscom 2018, che si svolgerà a Milano dal 18 al 20 ottobre, debutterà in maniera ufficiale la serie Rho per il grande formato di Durst, che mostrerà l’inedita release con tecnologia di polimerizzazione LED.

Una novità assoluta che combina l’eccezionale produttività delle ammiraglie del brand altoatesino ai vantaggi dell’asciugatura LED, garantendo definizione, qualità e risultati cromatici eccelsi. Prestazioni ulteriormente incrementate dall’utilizzo dei nuovi inchiostri LED proprietari che assicurano brillantezza, effetto lucido, flessibilità, aggrappaggio e basso spessore dell’inchiostro.

In mostra per la prima volta in occasione della kermesse milanese la flatbed Rho P10 200 HS LED (immagine sopra) e la roll-to-roll Rho 512R Plus LED (qui sotto) che vanno ad ampliare ulteriormente la già vasta gamma di sistemi Durst per il large format printing.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alberto Bassanello, Direttore Vendite Italia di Durst: «Vogliamo essere in grado di proporre ai nostri clienti il più completo ventaglio di soluzioni, guidandoli di volta in volta nella scelta della stampante più adatta alle specifiche esigenze produttive».

I nuovi sistemi LED, in particolare, sono ideali per la stampa di materiali sensibili al calore che tendono a deformarsi; inoltre, assicurano un processo di polimerizzazione totalmente privo di ozono, consentono una riduzione dei consumi di energia elettrica fino al 30%. Inoltre, i nuovi inchiostri Rho LED garantiscono colori brillanti particolarmente lucidi, estrema flessibilità e un perfetto aggrappaggio anche ai livelli di stampa piú rapidi e su materiali considerati difficili.

Il tutto con il valore aggiunto dei più moderni servizi di assistenza post vendita. Tra essi spicca in particolare Durst Analytics, l’esclusivo software per la manutenzione preventiva che, a un anno dalla sua presentazione, continua a riscuotere grandi apprezzamenti dal mercato. Questa soluzione proprietaria, che sarà argomentata in fiera in un corner dedicato, permette di interrogare in qualsiasi momento, anche da remoto, tutte le stampanti installate in un’azienda, monitorandone i parametri e il funzionamento per valutare in tempo reale l’avanzamento dei lavori e prevenire eventuali anomalie attraverso la comunicazione diretta con il centro di assistenza Durst.

Durst vi aspetta con queste e altre novità a Viscom 2018 – Padiglione 08 – Stand F09/G18