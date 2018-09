Gigaset PRO al NextParty 2018

Presenterà in anteprima le ultime novità di prodotto e le strategie del Partner Program 2019

Gigaset, fornitore di soluzioni professionali per la comunicazione delle PMI, sarà presente a NextParty 2018 in qualità di sponsor Platinum +, e sarà protagonista di una sessione dedicata alla presentazione delle ultime novità di prodotto, così come all’anticipazione delle politiche commerciali del prossimo anno per il canale.

Durante l’evento Gigaset PRO presenterà la certificazione della famiglia Maxwell sulla piattaforma Nexi, la soluzione IP-PBX per le Unified Communication distribuita da NextMedia. La certificazione è relativa sia per le soluzioni IP-DECT monocella N510 e multicella IP-DECT N720 e N870, sia per l’intera gamma di telefoni IP SIP Gigaset Maxwell.

Tutti i modelli Maxwell Basic, Maxwell 2, Maxwell 3 con relativo modulo di espansione e Maxwell 10, possono essere installati senza problemi e permettono di poter usufruire di tutti i servizi offerti da NEXI. Oggi dunque sia i rivenditori che gli utenti finali possono usufruire di una gamma completa di telefoni IP desktop e di soluzioni IP DECT adatti a ogni esigenza. Grazie alla Piattaforma Software Gigaset pro, sviluppata con estrema accuratezza dal reparto R&D aziendale, l’implementazione di nuovi servizi può essere integrata ancora più velocemente e Gigaset è in grado di offrire un supporto ancora più efficace ai propri Partner.

“È un onore partecipare all’evento annuale di NextMedia e poter festeggiare il loro 20ennale ribadendo al mercato il valore aggiunto della nostra partnership. All’evento intendiamo illustrare puntualmente i benefici legati alla certificazione di interoperabilità con NEXI e con altre piattaforme, oltre che fornire una visione d’insieme sulle strategie di canale che andremo ad implementare nel 2019”, afferma Alberto Orsenigo, responsabile vendite di Gigaset pro per il mercato italiano.

L’appuntamento per tutti i partner di NextMedia si terrà a Cesena il 28 e 29 settembre: alle 11.30 del venerdì 28 ci sarà l’intervento di Alberto Orsenigo di Gigaset nella sala plenaria.