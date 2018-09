Una sede tutta nuova per il VoIP di VoipVoice

A Montelupo Fioreno, in provincia di Firenze, la società ha inaugurato il Palavoip con una festa a cui hanno partecipato oltre 480 persone

Lo scorso 22 settembre, VoipVoice ha inaugurato il Palavoip, la nuova sede che, a Montelupo Fiorentino (FI) è stata protagonista di una festa a cui hanno partecipato poco meno di 500 persone.

Con quest’ultima, il primo provider nazionale VoIP business oriented ha voluto realizzare un evento che permettesse di mostrare al meglio gli ambienti che compongono il nuovo edificio: dagli uffici multimediali del piano superiore, completamente creati per permettere la mobilità dei dipendenti e favorire lo Smart Working, alle sale riunioni e il coworking del piano terra pensati per favorire l’integrazione e formare nuovi professionisti.

Dopo il discorso iniziale di Simone Terreni, Managing Director VoipVoice, che ha ricordato a tutti i valori sui quali è stata fondata la nuova sede, il taglio del nastro ufficiale ha dato il via ai festeggiamenti. Mentre al primo piano si svolgevano le visite guidate agli uffici, accompagnate dalla voce e dal suono della bandura di Eka Project, al piano terra gli ospiti potevano intrattenersi nell’area giardino relax e nel coworking utilizzato sia per lo spazio bambini “L’isola che non c’è” sia per il Simplebooth, una “selfie station platform” per lasciare ai presenti un ricordo fotografico. Il tutto con il sottofondo musicale del DJ Set di Enrico Tagliaferri di Radio Mitology.

Dopo l’aperitivo e la cena, tutta VoipVoice si è riunita per il taglio della torta e per brindare insieme al futuro, per poi lanciarsi nel DiscoParty.

Come riferito in una nota ufficiale dallo stesso Terreni: «È stata un’inaugurazione con il botto. Questo evento è andato oltre le nostre aspettative iniziali, il Palavoip era pieno di persone, parenti, amici, partner, e Montelupo Fiorentino è diventata la capitale italiana del VoIP! Voglio ringraziare tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi questo importante momento e la nostra nuova, innovativa, casa».

Tutti i partner o amici che non sono riusciti ad essere presenti sabato 22 settembre, se interessati a visitare la nuova sede VoipVoice, possono contattare il Reparto Marketing a inaugurazione@voipvoice.it oppure chiamare lo 055 0935400.