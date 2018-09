I monitor HANNspree entrano nel mercato del Gaming

La nuova serie HG presentata da HANNspree offre ai giocatori, occasionali e abituali, una scelta più ampia e conveniente

HANNspree ha annunciato il suo ingresso nell’arena del Gaming con una nuova serie di Monitor ad alte prestazioni. La gamma di monitor HANNspree Gaming è progettata per soddisfare le esigenze visive dei giochi per PC e console, con tempi di risposta rapidi, tecnologia Adaptive-Sync e design funzionali e pratici.

Due i modelli presentati.

L’HG244PJB Gaming Monitor da 24 pollici con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz, tempo di risposta di 1ms e Adaptive-Sync e l’HG324QJB Gaming Monitor design curvo da 32 pollici, risoluzione QHD 2K, con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144Hz, tempo di risposta 2ms e Adaptive-Sync.

I monitor Gaming della serie HG hanno supporti ergonomici 4-in-1. Regolabili in altezza, inclinazione e rotazione, permettono agli utenti un posizionamento rapido e semplice e un comfort di visione personale anche per lunghe sessioni di gioco. Dotati di tecnologia Flicker-Free che assicura un’esperienza di visualizzazione senza più sfarfallio sullo schermo, per una vista più riposata, doppi altoparlanti stereo di alta qualità integrati per una completa esperienza multimediale, anche quando non sono disponibili altoparlanti esterni o cuffie.

Che si tratti di giochi di strategia in tempo reale, sparatutto in prima persona (FPS – First Person Shooting) o di azione veloce, l’HG244PJB Full HD (disponibile al prezzo di listino al pubblico di 230 euro, Ivato) è il monitor ideale per giocatori occasionali, abituali o professionisti promettenti che cercano un’esperienza di gioco eccezionale ed economicamente più vantaggiosa.

Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync l’HG244PJB offre un gameplay fluido con grafiche realistiche e senza interruzioni, funziona con una frequenza di aggiornamento a 144Hz e un tempo di risposta ultra veloce di 1ms, reagisce in modo dinamico alle richieste anche del gamer più esigente. Le azioni in rapido movimento e le transizioni cromatiche drastiche sono rese senza interruzioni e senza effetti ghosting, gli oggetti risultano nitidi e vivaci e senza problemi di screen-tearing. Questo monitor ospita 2 porte HDMI e 1 DisplayPort.

A sua volta, l’HG324QJB Gaming Monitor design curvo da 32 pollici, ha una risoluzione QHD 2K, con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144Hz, tempo di risposta 2ms e Adaptive-Sync.

Console gamers occasionali, amanti del cinema e content designers, con il nuovo HG324QJB possono beneficiare di prestazioni e tecnologia per un’esperienza visiva unica e coinvolgente.

Dotato di uno straordinario display 2K con contrasto elevato di 3.000: 1 e un angolo di visione di 178°, questo monitor offre elevate prestazioni visive. Rispetto ai monitor tradizionali HG324QJB ha almeno il 20% in più di copertura gamut, per immagini e colori, reali e dettagliati.

Il display curvo, con un raggio di curvatura di 1800 mm, consente la più confortevole visione per l’occhio umano, e promette una esperienza di gioco più immersiva. Inoltre i filtri Ultra-Low Blue Light proteggono gli occhi dalle onde di luce blu corte durante le lunghe sessioni di visione, riducendo il rischio di affaticamento degli occhi e di mal di testa.

Progettato con l’attenzione verso i console gamer e i designers grafici, l’HG324QJB vanta un design con una cornice estremamente sottile, ideale anche per le configurazioni multi-schermo: la perfetta continuità tra gli schermi affiancati permette ai giocatori una ideale arena di gioco, e ai professionisti multimediali, un’ampia visibilità e un efficace spazio di lavoro. Questo monitor è dotato di 2 porte HDMI e 1 DisplayPort, mini DP per WQHD nativo.

Il prezzo è di 482 euro, Iva inclusa.