Asit: c’è l’accordo con Lifesize

Il distributore fornirà al canale le soluzioni innovative in cloud per videoconferenze e sale riunioni di Lifesize, progettate per garantire la massima collaboration

Asit, distributore a valore aggiunto con più di 28 brand a portafoglio e 4 sedi operative in tutta Italia, ha stipulato un nuovo accordo di distribuzione con Lifesize, fornitore di soluzioni innovative per la videoconferenza, sia hardware che completamente in cloud.

Dall’annuncio del primissimo video ad alta definizione nel 2005 alla trasformazione in una cloud company con la presentazione di Lifesize Cloud (l’unica soluzione video in cloud che consente di collegarsi fra più dispositivi e sale riunioni), Lifesize soddisfa oggi le esigenze di qualsiasi tipologia di azienda. Distribuisce un’esperienza di connessione completa, consentendo a tutti di rimanere collegati tramite qualsiasi dispositivo o applicazione, ovunque si trovino.

“Eravamo alla ricerca di un’azienda che offrisse soluzioni di videoconferenza davvero innovative – spiega Joris Ganz, Business Developer and Marketing Director di Asit -. In Lifesize abbiamo trovato un vendor che ha dato un nuovo significato alla collaborazione video, e che abilita realmente lo smart working e la collaboration. Le sue soluzioni ci offrono la possibilià di garantire ai nostri clienti tecnologie in grado di rispondere alle esigenze delle aziende moderne, che cercano soluzioni facili da utilizzare, gestire e distribuire, oltre che accessibili dal punto di vista economico.”

“La nostra soluzione Cloud è concepita per creare ambienti virtuali utili a far interagire persone attraverso i più comuni strumenti di collaborazione (Audio, Video e Web) oggi presenti sul mercato – spiega Marco Lupi, Country Manager Italia di Lifesize -. Crediamo sia una risposta efficace per i system integrator che oggi devono risolvere le esigenze di aziende strutturate sempre più interessate a realizzare un moderno smart workplace e remote working. Il nostro modello di business è completamente indiretto e il ruolo di un distributore come Asit è quello di aprirci verso nuovi canali di business e nuove aree geografiche, aumentando la diffusione delle nostre soluzioni.”