HD by Techly: i nuovi cavi HDMI 4k Ultra HD Attivi in Fibra Ottica

E’ flessibile e sottile, la linea di cavi audio-video HDMI proposta da Techly. Come migliore soluzione per il collegamento di dispositivi ad alta definizione

TECHly presenta i Cavi HDMI 2.0 4K Ultra HD Attivi in Fibra Ottica che si contraddistinguono sia per la loro qualità costruttiva che per i materiali usati. Essi infatti sono ibridi ossia costituiti da conduttori in rame e in fibra ottica, connubio che li rende più leggeri e flessibili rispetto al tradizionale cavo in rame.

L’unione di questi due materiali ha permesso di superare le limitazioni fisiche del cavo in rame e di realizzarne uno molto più sottile e maneggevole che può essere installato facilmente anche in spazi ridotti.

Questa nuova tipologia di cavi consente di collegare dispositivi ad alta definizione come lettori DVD, HDTV, DVR, console di gioco, proiettori, ecc. raggiungendo lunghe distanze di trasmissione senza perdite o degradazioni del segnale, e garantendo ottime prestazioni anche in situazioni critiche come la presenza di elevati livelli di interferenze elettromagnetiche.

I cavi ibridi costituiscono quindi la nuova modalità di connessione tra dispositivi dotati di HDMI in quanto garantiscono una velocità di trasmissione dati fino a 18 Gbps e possono soddisfare i requisiti della nuova generazione di intrattenimento 3D HD e Ultra HD con HDR che richiedono un incremento della banda passante trasportata dal cavo di collegamento.

I cavi non necessitano di un’alimentazione esterna e hanno un basso consumo energetico.

Offrono un segnale audio-video chiaro e attendibile, persino con elevati livelli di interferenze elettromagnetiche e radio, in ambienti come data center, aule multimediali, sale conferenze ecc. e supportando formati video 4Kx2K@60Hz, Deep Colour, HDCP, EDID, CEC, DDC, ARC, HDR.

Semplici da utilizzare sono tutti dotati di tecnologia “Plug and Play” non richiedendo alcuna configurazione speciale o remota.

L’unico accorgimento è quello di prestare attenzione all’architettura unidirezionale di questi cavi che richiede l’installazione del cavo nella direzione corretta: è necessario controllare le etichette “source” e “display” sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.

I cavi HDMI 2.0 4K Ultra Attivo in Fibra Ottica sono disponibili in 6 diverse lunghezze: 10 metri, 20 metri, 30 metri, 50 metri, 70 metri e 100 metri e consentono di raggiungere notevoli distanze, rappresentando la soluzione ideale per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.