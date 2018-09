Plantronics lancia Elara, una mobile phone station progettata per i professionisti mobile

La gamma Plantronics Elara 60 sarà disponibile dai primi mesi del 2019

Plantronics, pioniere nella tecnologia e comunicazione audio, lancia la gamma Plantronics Elara 60, una nuova categoria di soluzioni per la produttività, una mobile phone station, creata per i professionisti sempre connessi.

In un’epoca storica in cui il 36% dei dipendenti si affida ai telefoni cellulari per le comunicazioni aziendali di tutti i giorni, posizionare lo smartphone al centro dell'esperienza di collaborazione con il supporto del software native Microsoft Teams, è un modo naturale per migliorare la produttività dei propri dipendenti.

Plantronics Elara è in grado di trasformare qualsiasi smartphone in una telefono da scrivania, includendo cuffie, vivavoce e ricevitore. Questa vera e propria mobile phone station riceve le notifiche direttamente da Microsoft Teams e può mettere gli utenti in contatto con un semplice click o attraverso l’attivazione audio.

Basta semplicemente impostare il telefono su Plantronics Elara mentre ci si dirige verso l’ufficio per lavorare – alimentazione wireless per mantenere la batteria sempre carica, senza cavi.

La linea Plantronics Elara 60 offre agli utenti la possibilità di personalizzare la propria mobile phone station, a seconda delle proprie preferenze ed esigenze. Oltre all'integrazione nativa di Microsoft Teams, Elara 60 è dotata di tastiera, auricolare e supporto per smartphone iOS e Android.

Inoltre, gli utenti possono selezionare altre funzioni, tra cui:

• Alimentatore wireless multi-dispositivo;

• Vivavoce con prestazioni audio cristalline e nitide;

• Cornetta telefonica Queste speciali features trasformano Plantronics Elara in un dispositivo in grado di offrire un alto livello di produttività ai professionisti in mobilità.

Ogni modello di Elara di Plantronics è anche dotato di funzionalità standard aggiuntive come l'integrazione dell'attivazione vocale Microsoft Cortana, lo schermo LCD a colori per visualizzare lo stato di ricarica, i dispositivi collegati, lo stato delle chiamate e altre impostazioni personalizzabili, oltre alla funzionalità di blocco di Kensington per evitare spostamenti non desiderati. La gamma Plantronics Elara 60 sarà disponibile dai primi mesi del 2019.